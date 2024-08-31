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嘉義縣美上美社區組自救會 要求加強堤防、申請國賠

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣水上鄉美上美社區組自救會，提三大訴求要求加強堤防與賠償損失。記者黃于凡／攝影
嘉義縣水上鄉美上美社區組自救會，提三大訴求要求加強堤防與賠償損失。記者黃于凡／攝影

嘉義縣水上鄉柳新村美上美社區因凱米颱風受災嚴重，淹水最高達230公分，地方居民苦不堪言，質疑抽水站堤防工程有疑慮，副縣長劉培東今晚到柳新村活動中心與居民座談，承諾將請水利處提供抽水站設計圖，但需經鑑定符合要件才能申請國賠。

美上美社區自救會提出三大訴求，包括請縣府、第五河川局交出美上美社區堤防、涵洞設計圖供檢視；要求堤防加厚加高，用鋼筋加強提防混凝土強度，且提升馬達抽水量，設計圖出來要跟居民報告才能施工；社區災損非常嚴重，縣府及第五河川局賠償居民損失。

劉培東說，現在社會資訊公開透明，誰有責任都跑不掉，設計圖是公開的公文書，將請水利處提供抽水站設計圖，提防則需要五河局提供，建議找2、3個公信力的工會檢視，若為天然災害沒有補償費，人為造成災害才符合國賠要件，鑑定費用將由五河局負擔。

水上鄉美上美社區百名居民今天在柳新村活動中心參加座談會，議員王啟澧、詹琬蓁、楊琇琴、江佩曄、黃榮利、立委王育敏嘉義服務處主任何博倫、立委蔡易餘水上服務處主任賴振亮等人也到場，和居民一起表達訴求，爭取縣府、五河局改善淹水問題。

柳新村民說，水上鄉美上美社區1985年至今淹4次，平均每10年就淹水一次，第1次淹到腳踝、第2次到膝蓋，第3次到腰部，今年淹水第4次就滅頂了，希望工程單位檢討堤防工程。黃榮利說，水上鄉低窪地區有淹水疑慮，若不適合興建住宅，當年公所核發建照也應檢討。

嘉義縣水上鄉美上美社區組自救會，提三大訴求要求加強堤防與賠償損失。記者黃于凡／攝影
嘉義縣水上鄉美上美社區組自救會，提三大訴求要求加強堤防與賠償損失。記者黃于凡／攝影
嘉義縣水上鄉美上美社區組自救會，提三大訴求要求加強堤防與賠償損失。記者黃于凡／攝影
嘉義縣水上鄉美上美社區組自救會，提三大訴求要求加強堤防與賠償損失。記者黃于凡／攝影
嘉義縣水上鄉美上美社區組自救會，提三大訴求要求加強堤防與賠償損失。記者黃于凡／攝影
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嘉義 淹水

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