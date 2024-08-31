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台南工藝上街頭開展 「做伙走揣咱ê百年手路」

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
「揣手路－舊十字大街X新工藝聚落」於30日開展，由臺南市副市長葉澤山代表市長黃偉哲市長為展覽揭開序幕，即日起至10月20日，一起走上大街揣手路。 照片取自臺南市政府
「揣手路－舊十字大街X新工藝聚落」於30日開展，由臺南市副市長葉澤山代表市長黃偉哲市長為展覽揭開序幕，即日起至10月20日，一起走上大街揣手路。 照片取自臺南市政府

「揣手路－舊十字大街X新工藝聚落」於30日開展，由台南市副市長葉澤山代表市長黃偉哲市長為展覽揭開序幕，即日起至10月20日，一起走上大街揣手路。

台南市長黃偉哲表示，庶民文化在台南400年的歷史脈絡中，佔據重要地位。以吳園為起點，在台南中西區民權路一帶，歷史上稱為「十字大街」的工藝聚落，集合當前14個街邊店家，展示府城工藝文化的精髓與發展變遷，也結合現今豐富多彩又如時光隧道般的城市光景。

台南市文資處介紹，400年前荷蘭人在台南開闢了普羅民遮街，約是現今台南中西區民權路二段和忠義路及永福路十字交叉連結的區域，隨著鄭氏、清領時期人口聚集和產業蓬勃而生，不同產業在街上自然聚集，產生以同行業類型命名街道的現象，例如鞋街、帽街、竹仔街、草花街等，這些街道名稱無非是日常生活用品的集結，然而在過去食衣住行中常使用的鍋碗瓢盆，身上的衣著，亦或是每日使用的傢俱皆是獨具智慧的技藝，工藝的發展便與生活、文化密不可分，這個區域也成為「府城」成形的開端，台南的城市樣貌在此逐漸醞釀發展。

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台南 黃偉哲

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