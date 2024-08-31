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台灣首廟天壇扮月老 盼成功媒合2年內結婚南市府送大禮

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
內政部與台灣首廟天壇辦理單身聯誼。圖／台南市政府提供
內政部與台灣首廟天壇辦理單身聯誼。圖／台南市政府提供

內政部、台南市政府府結合台灣首廟天壇辦理單身聯誼，共有男、女各50名參與，期待在天公及月老的見證下能配對成功，台南市府表示，今天配對成功在2年內步入禮堂的佳偶，還會贈送具紀念意義精美禮品或等值禮券，並保留聯合婚禮的名額。

這場「一世情牽、戀戀府城」單身聯誼活動，內政部長劉世芳、台南市副市長葉澤山及民政局長姜淋煌到場祝福，劉世芳表示，現在社會形態多數人工作繁忙沒時間交新朋友，特地結合市政府與地方大廟辦理單身聯誼，讓青年朋友走進傳統古剎，也走出戶外認識新朋友，進而找到心儀的伴侶。

葉澤山表示，這是第一次內政部結合天壇一起辦理聯誼活動，感謝內政部給予經費挹注，今年適逢台南400，祝福大家可以透過活動找到那個對的人，一起悠然的在台南戀愛、結婚、過日子生活。

首廟天壇為台南市重要的信仰中心，主祀玉皇上帝，也供奉月老，活動在悠揚的樂聲及向月老參拜後展開，活動內容包括黃金20秒、男女大擂台、音樂演奏、手作DIY、逐桌交流等，與會男、女在在輕鬆愉快的氣氛中深入了解彼此，首廟天壇準備豐厚的禮品贈與成功媒合者，讓這次活動除別具意義外，更充滿珍貴的回憶。

姜淋煌局長則提到，今天配對成功，在2年內步入禮堂的佳偶，市府民政局還會贈送具紀念意義精美禮品或等值禮券，並特別保留聯合婚禮的名額，讓新人許下愛的承諾，共享幸福。

內政部與台灣首廟天壇辦理單身聯誼。圖／台南市政府提供
內政部與台灣首廟天壇辦理單身聯誼。圖／台南市政府提供
內政部與台灣首廟天壇辦理單身聯誼。圖／台南市政府提供
內政部與台灣首廟天壇辦理單身聯誼。圖／台南市政府提供

台南 單身聯誼活動 成功 月老

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