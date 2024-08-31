快訊

不只全台關注！柯文哲涉貪遭當庭逮捕竟登外媒 BBC、彭博等皆報導

旅客聽見巨響…高雄機場班機疑引擎故障 國泰航空回應了

年領股息180萬為何還要上班？小師傅「四點原因」：規律生活的最大推力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

創意火肌舞...4歲至96歲逾百人跨齡同台尬 嘉義市引爆運動新風潮

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府衛生局上午在國民運動中心舉辦火肌舞創意活動決賽，4歲至96歲逾百人跨齡同台尬舞。圖／嘉市府提供
嘉義市政府衛生局上午在國民運動中心舉辦火肌舞創意活動決賽，4歲至96歲逾百人跨齡同台尬舞。圖／嘉市府提供

嘉義市政府衛生局推動「樂齡勇壯城」，上午在國民運動中心舉辦火肌舞創意活動決賽，邀請世界街舞冠軍「築夢者舞團」、「如婷舞蹈團」，以街舞及芭蕾舞創意詮釋「火肌舞」為決賽助陣；10組優秀隊伍，更有從台北參賽朋友，不分年齡大玩創意舞蹈，掀起運動新風潮！

活動吸引41組、近200名民眾，上傳火肌舞創意影片，年齡從4歲幼兒園小朋友到96歲長輩，對象含社區民眾、長照據點、醫院、學校、政府部門等，邀請火肌舞編舞老師針對舞蹈整齊、創意造型、團隊默契等選出10組優秀隊伍決賽。

年齡最長組別是長青園社區長照機構隊，稱讚火肌舞不只動作簡單易學，小雞翅膀的動作也具記憶點，是有意義運動。年齡最小全美幼兒園隊伍，帶隊老師說，小朋友喜歡，組隊報名，小朋友與勇壯族共舞歡笑聲不斷，展現活力。

衛生局長廖育瑋說，為讓民眾有良好生活品質，維持肌力肌耐力，辦理全嘉動起來計畫系列活動，透過多元運動，鼓勵各年齡層市民參與，營造城市就是運動場氛圍，讓運動生活化、自動化，習慣化、普及化。樂齡勇壯系列活動訊息，可至樂齡勇壯城網站https://strong.chiayi.gov.tw/，以及「嘉市A健康」臉書粉絲專頁查詢。

另，雙北世界壯年運動會，將在明年5月17日至30日舉行，共35種運動競賽，9月17日前還有第二階段早鳥報名費8折優惠，歡迎30歲以上對運動項目有興趣者把握最後機會，報名與競賽資訊可至2025雙北世界壯年運動會官網查詢https://wmg2025.tw/zh-tw/home

嘉義市政府衛生局上午在國民運動中心舉辦火肌舞創意活動決賽，4歲至96歲逾百人跨齡同台尬舞。圖／嘉市府提供
嘉義市政府衛生局上午在國民運動中心舉辦火肌舞創意活動決賽，4歲至96歲逾百人跨齡同台尬舞。圖／嘉市府提供
嘉義市政府衛生局上午在國民運動中心舉辦火肌舞創意活動決賽，4歲至96歲逾百人跨齡同台尬舞。圖／嘉市府提供
嘉義市政府衛生局上午在國民運動中心舉辦火肌舞創意活動決賽，4歲至96歲逾百人跨齡同台尬舞。圖／嘉市府提供

嘉義 衛生局 運動

延伸閱讀

帕運跆拳道／嘉義市子弟蕭翔文奪銅牌 黃敏惠：我們的驕傲！

113年競技疊杯全民錦標賽 嘉義市競技疊杯代表隊再創佳績

拜會嘉市府 國健署長吳昭軍：提高補助消除C肝

嘉義市參展文博會 「大收藏嘉」揭開文創多寶格

相關新聞

91年榮昌戲院遭祝融...文史工作者陳俊哲報案 見證老戲院興衰消失

曾是東南亞最高戲院的嘉義縣朴子市僅存榮昌戲院，清晨遭祝融全毀，屋主夫妻跳窗逃生。住對面的文史工作者、嘉義縣文化基金會董事...

神秘保安林只有編號 居民搶命名要為其揭面紗

全台現有523處保安林，其中17處位於雲林縣，過往保安林非常神秘，僅以數字編號，沒有名字，地方後代多不知其歷史，雲林縣褒...

台灣首廟天壇扮月老 盼成功媒合2年內結婚南市府送大禮

內政部、台南市政府府結合台灣首廟天壇辦理單身聯誼，共有男、女各50名參與，期待在天公及月老的見證下能配對成功，台南市府表...

創意火肌舞...4歲至96歲逾百人跨齡同台尬 嘉義市引爆運動新風潮

嘉義市政府衛生局推動「樂齡勇壯城」，上午在國民運動中心舉辦火肌舞創意活動決賽，邀請世界街舞冠軍「築夢者舞團」、「如婷舞蹈...

台南推廣視障按摩 到市府指定82據點消費滿400抽iPhone

台南市政府勞工局今天在國道3號東山服務區舉辦「即刻手護 觸動臺南」視障按摩行銷會，邀請演員亮哲體驗視障按摩，提醒大家關心...

台灣文博會主展場人潮炸裂！南市府籲下午和晚上再前往

台灣文博會超夯，主展場「大台南會展中心」人潮爆滿，根據台南式粉專表示，文博會人潮炸裂，主辦一度停止開放入場，目前還在消化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。