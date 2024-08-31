創意火肌舞...4歲至96歲逾百人跨齡同台尬 嘉義市引爆運動新風潮

嘉義市政府衛生局推動「樂齡勇壯城」，上午在國民運動中心舉辦火肌舞創意活動決賽，邀請世界街舞冠軍「築夢者舞團」、「如婷舞蹈團」，以街舞及芭蕾舞創意詮釋「火肌舞」為決賽助陣；10組優秀隊伍，更有從台北參賽朋友，不分年齡大玩創意舞蹈，掀起運動新風潮！

活動吸引41組、近200名民眾，上傳火肌舞創意影片，年齡從4歲幼兒園小朋友到96歲長輩，對象含社區民眾、長照據點、醫院、學校、政府部門等，邀請火肌舞編舞老師針對舞蹈整齊、創意造型、團隊默契等選出10組優秀隊伍決賽。

年齡最長組別是長青園社區長照機構隊，稱讚火肌舞不只動作簡單易學，小雞翅膀的動作也具記憶點，是有意義運動。年齡最小全美幼兒園隊伍，帶隊老師說，小朋友喜歡，組隊報名，小朋友與勇壯族共舞歡笑聲不斷，展現活力。

衛生局長廖育瑋說，為讓民眾有良好生活品質，維持肌力肌耐力，辦理全嘉動起來計畫系列活動，透過多元運動，鼓勵各年齡層市民參與，營造城市就是運動場氛圍，讓運動生活化、自動化，習慣化、普及化。樂齡勇壯系列活動訊息，可至樂齡勇壯城網站https://strong.chiayi.gov.tw/，以及「嘉市A健康」臉書粉絲專頁查詢。