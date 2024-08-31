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台南推廣視障按摩 到市府指定82據點消費滿400抽iPhone

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南推廣鼓勵視障按摩，民眾到市府指定82據點消費滿400可抽iPhone。圖／台南市政府勞工局提供
台南推廣鼓勵視障按摩，民眾到市府指定82據點消費滿400可抽iPhone。圖／台南市政府勞工局提供

台南市政府勞工局今天在國道3號東山服務區舉辦「即刻手護 觸動臺南」視障按摩行銷會，邀請演員亮哲體驗視障按摩，提醒大家關心視障按摩、消費支持，希望每位台南視障按摩師都能穩定就業。

即日起到10月10日民眾在南市指定82家視障按摩據點單次消費滿400元以上能得到摸彩券及加碼刮刮卡一張，獎項有iPhone15 Plus 1名、43吋LED電視及變頻直立式洗衣機各1名、千元禮券30名、五百元禮券100名、加碼電子禮券2000份等多項好禮。於10月19日勞工局粉絲專頁直播抽獎。活動網址：https://reurl.cc/nNQN9n

活動佑明視障協進會「問樂團」視障團員樂器演奏經典名曲「望春風」開場，鼓舞人心喚醒對視障者的關注，也展現視障者能有更多元的就業選擇。

勞工局表示，現場免費按摩體驗，讓民眾親身感受視障按摩的療癒效果，增進對按摩專業理解。行經國3東山服務區的遊客與運將，歡迎走進視障按摩小站紓解疲倦感再出發，快樂出門平安回家。

勞工局長王鑫基邀請演員亮哲、勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟、台南市總工會常務理事楊天來、大台南總工會副理事長陳美靜、台南市盲人福利協進會理事長張國光及理監事尹仲平、台南市佑明視障協進會社工師江茂坤、陳一玲見證。

王鑫基表示，希望行銷活動能帶動民眾更了解視障按摩並給視障按摩師機會，他們的專業技術都是由勞工局把關，都經過1000小時以上國家級訓練取得專業證照。勞工局還輔導視障按摩院設施補助更新、服務品質提升。去年成立中型按摩院「佑明視障按摩公司」提供約10名按摩師就業機會，真正實踐黃偉哲市長「希望家園」理念。

就業促進科長沈淑敏表示，勞工局長期培訓視障按摩師已達265位，在台南93家按摩據點按摩小站服務。台南是被票選最值得造訪城市之一，來玩的遊客與在地人歡迎前往按摩據點紓壓、輕鬆一下，以實際消費支持鼓勵視障按摩師。

台南推廣鼓勵視障按摩，民眾到市府指定82據點消費滿400可抽iPhone。圖／台南市政府勞工局提供
台南推廣鼓勵視障按摩，民眾到市府指定82據點消費滿400可抽iPhone。圖／台南市政府勞工局提供
台南推廣鼓勵視障按摩，民眾到市府指定82據點消費滿400可抽iPhone。圖／台南市政府勞工局提供
台南推廣鼓勵視障按摩，民眾到市府指定82據點消費滿400可抽iPhone。圖／台南市政府勞工局提供

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