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台灣文博會主展場人潮炸裂！南市府籲下午和晚上再前往
台灣文博會超夯，主展場「大台南會展中心」人潮爆滿，根據台南式粉專表示，文博會人潮炸裂，主辦一度停止開放入場，目前還在消化館內人流，但場外還是持續排隊，約需等待2小時；南市府呼籲民眾下午、傍晚再進場，今天周六開放至晚間8點，明天落幕開放至下午5點。
南市府表示，民眾也可先前往南市府文化局策展的周邊展區，如「321巷藝術聚落」「西竹圍之丘文創園區」參觀，避免排隊久候。
文化局預估開展至今（8月23日至31日)人次，主展場「大台南會展中心」以及周邊展區「藍晒圖文創園區」、「321巷藝術聚落」、「西竹圍之丘文創園區」、「安平古堡、赤嵌樓、孔廟夜間開放展區」，截至目前已吸引35萬人次。
文化局表示，安平古堡、赤嵌樓與台南孔廟等3大古蹟區，首度夜間開放，短短一周內已湧入4萬人次，更在園區周邊及商圈創造超過30萬旅客的遊覽停留，文化局表示，為迎接文博會首度移師台南，3大古蹟不論軟硬體皆卯足全力更新升級，讓把握暑假尾聲的民眾，享受一次最美好的台南經驗。
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