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91年榮昌戲院遭祝融...文史工作者陳俊哲報案 見證老戲院興衰消失

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
榮昌戲院斥資8萬元興建，當年牛車一台才15元，建築木工月薪才2元， 1933年蓋好是東南亞最高戲院，最多可容納1500人，228運動當年還曾是集會場所。圖／陳俊哲提供
榮昌戲院斥資8萬元興建，當年牛車一台才15元，建築木工月薪才2元， 1933年蓋好是東南亞最高戲院，最多可容納1500人，228運動當年還曾是集會場所。圖／陳俊哲提供

曾是東南亞最高戲院的嘉義縣朴子市僅存榮昌戲院，清晨遭祝融全毀，屋主夫妻跳窗逃生。住對面的文史工作者、嘉義縣文化基金會董事陳俊哲，第一時間報案，目睹熊熊大火吞沒老戲院，他用心調查記錄老戲院的興衰文史故事，看著老戲院消失感傷，臉書貼老戲院照片說，「榮昌回顧，永遠再見了！」榮昌老戲院未列入文資法保存，讓嘉義人感到可惜。

陳俊哲說，「清晨4點43分，我發現火災，報案，清晨6點12分消防水停，火熄滅了，屋主跳樓成功，腰腳扭傷送醫，我家監控，消防人車來前，我持續噴水，幸好風向沒有吹向我家方向，所以當下還算平靜，榮昌回顧，永遠再見了！」

陳俊哲說，榮昌戲院斥資8萬元興建，當年牛車一台才15元，建築木工月薪才2元， 1933年蓋好是東南亞最高戲院，最多可容納1500人，228運動當年還曾是集會場所，在裡面提出台灣獨立運動，可說是台灣的民主聖地，直到1980年代因電視普及而逐漸落沒。

嘉縣府文觀局表示，榮昌戲院雖是具歷史的老建築，近年屢有影視戲劇拍片取景，但老戲院是私人產業，沒有提報文資審議，不具歷史建築文資身分。

多位地方人士及文史工作者感慨說，大林鎮老戲院萬國戲院，獲得妥善保存活化營運，還列入歷史建物文資身分，由文化部補助整修，反觀朴子市老戲院榮昌卻毀於祝融，如果文觀局能夠主動積極遊說溝通老戲院的主人，同意依文資法保存，申請提報列入歷史建物保存，或不致遭祝融消失，萬國、榮昌命運大不同，榮昌戲院只能留存在老嘉義人的回憶中了。

榮昌戲院斥資8萬元興建，當年牛車一台才15元，建築木工月薪才2元， 1933年蓋好是東南亞最高戲院，最多可容納1500人，228運動當年還曾是集會場所。圖／陳俊哲提供
榮昌戲院斥資8萬元興建，當年牛車一台才15元，建築木工月薪才2元， 1933年蓋好是東南亞最高戲院，最多可容納1500人，228運動當年還曾是集會場所。圖／陳俊哲提供
住榮昌戲院對面的文史工作者、嘉義縣文化基金會董事陳俊哲，第一時間報案，目睹熊熊大火吞沒老戲院。圖／陳俊哲提供
住榮昌戲院對面的文史工作者、嘉義縣文化基金會董事陳俊哲，第一時間報案，目睹熊熊大火吞沒老戲院。圖／陳俊哲提供
住榮昌戲院對面的文史工作者、嘉義縣文化基金會董事陳俊哲，第一時間報案，目睹熊熊大火吞沒老戲院。圖／陳俊哲提供
住榮昌戲院對面的文史工作者、嘉義縣文化基金會董事陳俊哲，第一時間報案，目睹熊熊大火吞沒老戲院。圖／陳俊哲提供
榮昌戲院斥資8萬元興建，當年牛車一台才15元，建築木工月薪才2元， 1933年蓋好是東南亞最高戲院，最多可容納1500人，228運動當年還曾是集會場所。圖／陳俊哲提供
榮昌戲院斥資8萬元興建，當年牛車一台才15元，建築木工月薪才2元， 1933年蓋好是東南亞最高戲院，最多可容納1500人，228運動當年還曾是集會場所。圖／陳俊哲提供

嘉義 文史工作者 歷史建築 火災

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