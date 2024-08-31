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神秘保安林只有編號 居民搶命名要為其揭面紗

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣褒忠鄉位於新湖村的保安林伴隨當地居民成長，但多數人卻不知其由來。新厝仔社區發展協會發起保安林命名活動。記者陳雅玲／攝影
雲林縣褒忠鄉位於新湖村的保安林伴隨當地居民成長，但多數人卻不知其由來。新厝仔社區發展協會發起保安林命名活動。記者陳雅玲／攝影

全台現有523處保安林，其中17處位於雲林縣，過往保安林非常神秘，僅以數字編號，沒有名字，地方後代多不知其歷史，雲林縣褒忠鄉新厝仔社區今主動發起編號第1816號保安林命名投票活動，將在年底前公布正式名稱。

第1816號保安林位於雲林縣褒忠鄉新湖村，呈不規則形，面積3公頃，在民國26年編入，四周大部分為居住及農耕地，是周邊社區聚落歷經數代的重要連結。

新厝仔社區發展協會理事長林忠賢說，他從小就常到保安林玩耍，也常相約玩伴到保安林控窯，保安林充滿他與在地居民的兒時回憶，卻從不知其名，非常神秘，也不知保安林在地方肩負重責大任。

林忠賢說，保安林所在處的舊地名為新厝仔崙，先前鄉公所原本要將其命名為「埔姜崙」，但「埔姜崙」是另一部落，不在此處，社區居民堅決反對，決定自主發起命名活動，投票決定命名為「埔姜崙」或「新厝仔」。

林業及自然保育署森林管理科長黃凱洛說，台灣四面環海，河流短急，每逢颱風豪雨侵襲，容易山洪爆發，乾季則常受季節風及飛砂等危害，保安林可減緩災損，透過防風、飛沙防止、風景、水源涵養等方式，發揮國土保安作用。

雲林縣有17處保安林，分布在麥寮、二崙、褒忠、台西、四湖、古坑、斗六、崙背、元長，口湖、林內等鄉鎮，第1816號保安林的命名活動是首度由社區發起的保安林命名，今天投票結果以「新厝仔崙」勝出，將與社區、公所、耆老做最後討論，若無異議，會在年底前公告正式名稱並設置解說牌解說保安林歷史。

林業及自然保育署保安林科長許曉華說，早期保安林是用編號方式區別，2019年開始有保安林命名活動，目前共有39個保安林已舉行命名活動，雲林縣已有四番地、三條崙兩處保安林。目前全國已編訂的保安林約47萬公頃，其中飛沙防止保安林及土沙捍止保安林數量最多，占全部保安林面積的94%。

雲林縣褒忠鄉新厝仔社區發展協會發起保安林命名活動。記者陳雅玲／攝影
雲林縣褒忠鄉新厝仔社區發展協會發起保安林命名活動。記者陳雅玲／攝影
雲林縣褒忠鄉位於新湖村的保安林伴隨當地居民成長，但多數人卻不知其由來。新厝仔社區發展協會發起保安林命名活動。記者陳雅玲／攝影
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