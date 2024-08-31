台南永康、仁德3處停車場啟動招商 議員：舊社區也難停車

台南市因應永康、仁德等區發展快速停車空間不足，市府盤點3處停車場用地，均位在新興住宅區及未來捷運路線，盼引進民間參與建造立體多目標停車場，下月將辦招商說明會，預計可增加1650席汽車格位、1450席機車格位；但議員認為永康區大灣、鹽行等舊部落停車問題日益嚴重也要設法解決；交通局表示，9月起先協調大灣高中周日及國定假日開放校園58席停車位，也持續盤點興建停車場潛力場域，紓解地方需求。

交通局說明，此次列入招商的範圍，包括仁德停4位於仁德文心和文孝路口，未來捷運藍線行經，周邊已2000戶住宅，預計興建590席汽車停車位、560席機車位；永康停9在永康東橋重劃區與永康砲校創意園區，該區域未來將設永康段鐵路地下化與通勤站，目前4000戶的住宅規模，預計興建460席汽車位、500席機車位；永康停6則鄰近平實轉運站，周邊有平實重劃區、精忠二村都市更新區，距離捷運藍線與綠線交會處僅500公尺，停車需求高，預計蓋600席汽車位、400席機車位。

交通局長王銘德表示，停車場用地的優勢在於有較高的建蔽容積率，且多目標使用業種高達13項，更有利於民間投資運用，且藉由促進民間參與公共建設方式引入民間力量共同投資建設立體多目標停車場，除可增加周邊停車供給、帶動區域發展外，也可將土地使用效率極大化，提供更多公益性空間。

交通局將在南部及北部各辦理一場說明會，9月2日下午2點在台南維悅酒店舉辦，9月11日下午2點在台北大瀚環球商務中心忠孝中心舉辦，蒐集投資人的意向與各項建議，作為未來修正政策公告招商條件的依據，使未來招商條件更能貼近市場行情與投資人構想，有助於招商作業更為順遂。

台南市議員朱正軒指出，人口最多的永康區大灣、鹽行等舊部落停車日益困難，尤其中華路沿線幾乎無停車場，導致路邊停車亂象也妨礙行人通行，要求規畫更多停車空間也協調開放校園假日停車。