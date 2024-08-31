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勞動部雲嘉南區銀髮人才中心9月2日啟用 協助壯世代重返職場

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
雲嘉南區銀髮中心將在9月2日開幕，當天現場設有「職涯諮詢檢測機」與「職務再設計」輔具。圖／雲嘉南就業中心提供
雲嘉南區銀髮中心將在9月2日開幕，當天現場設有「職涯諮詢檢測機」與「職務再設計」輔具。圖／雲嘉南就業中心提供

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署在台南市東區成立「雲嘉南區銀髮人才資源中心」，將在9月2日正式開幕啟用，當天現場設有「職涯諮詢檢測機」協助民眾探索職涯，另也安排數款「職務再設計」輔具，邀請壯世代民眾體驗，民眾只要當天中午12點前到場體驗並分享臉書訊息即贈送精美禮品，限量150個，送完為止。

雲嘉南區銀髮中心提供壯世代民眾全方位的就業服務，包含職涯諮詢、就業講座，及鼓勵企業繼續僱用中高齡及高齡者，另推動青銀跨世代合作，鼓勵青銀協作共融，希望藉由就業促進資源的整合運用，促進壯世代就業，也解決廠商人力不足的問題。

該中心位於台南市東區長榮路一段181號4樓，歡迎有就業或用人需求的壯世代民眾與企業廠商多加利用，洽詢電話為06-2751717，或追蹤「雲嘉南區銀髮人才資源中心」臉書粉絲專頁及「45+就業資源網」，獲取最新資訊。

雲嘉南區銀髮中心將在9月2日開幕，當天現場設有「職涯諮詢檢測機」與「職務再設計」輔具。圖／雲嘉南就業中心提供
雲嘉南區銀髮中心將在9月2日開幕，當天現場設有「職涯諮詢檢測機」與「職務再設計」輔具。圖／雲嘉南就業中心提供

勞動部 台南 職涯

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