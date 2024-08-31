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錄取率僅一成、配對率高達五成 雲林縣單身聯誼報名了
雲林縣府為刺激人口增加，今年開辦單身聯誼活動，第一、二梯次都吸引400名單身男女搶報名，錄取率僅1成，當日配對率高達5成，第三梯次即日開放報名，為確保參加者隱私，活動現場開放匿名參加，並以私訊方式公布配對成功訊息。
雲林縣政府民政處長蕭德恕表示，今年單身聯誼活動第一梯次和第二梯次，都吸引近400位單身民眾報名，各錄取20名男女，經過一整天的熱絡互動交流，配對率高達5成。
第三梯次單身聯誼將於9月28日舉辦，單身男女各限20人參加，當天將帶單身男女前往台江國家公園，探索海上生態，體驗採蚵文化，品嘗2024年米其林必比登的黑琵食堂佳餚，活動自即日起至9月12日止開放在雲林縣設籍、工作、就學年滿20歲的單身民眾線上報名，成功配對者更可獲得「星巴克雙人下午茶券」。報名網址：https://lihi.cc/qkA77
戶政科長廖國堡說，前二梯次報名聯誼的男女比例懸殊，男生報名人數約300多人、女生不到百人，為鼓勵女性報名，活動提供安全交友環境，除嚴格實名審核，確保參加者真實身分，活動現場可匿名參加，讓參加者保有隱私，配對成功以私訊方式公布，避免公開配對的尷尬感，透過嚴格隱私把關，確保交友安全，鼓勵女性安心報名參與聯誼。
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