即將關鬼門 嘉義城隍廟中元祭壓軸城隍夜巡諸羅城下周登場

國定古蹟嘉義城隍廟每年農曆7月舉辦「諸羅城隍中元祭」，透過全嘉開普、佛道超度、城隍夜巡、綏靖聖誕等4大主軸民俗儀式，延續嘉義特有中元輪流里鄰普渡文化，「城隍夜巡夯枷解厄」活動，入選2024-2025年台灣觀光雙年曆，推廣嘉市觀光文化，今年城隍夜巡諸羅城定9月3日（農曆8月1日）登場。

「城隍夜巡諸羅城，帶你穿越古今！」市長黃敏惠臉書說，準備好迎接今年「嘉義城隍夜巡諸羅城」了嗎？這場結合歷史傳承與創新科技的盛大活動，將在9月3日熱鬧登場，為您帶來無與倫比的視覺與心靈震撼！活動亮點有：

全台首尊「神衛機甲城隍爺」首次亮相！高達375公分的威嚴身影，將在9月3日晚間7點在中央噴水池展出。這座結合傳統與現代科技的神像，絕對讓你嘆為觀止！

「人模鬼樣、神鬼魅影」競賽活動！下午5點30分從城隍廟出發，參賽者將穿越市區，展示創意踩街遊行。這是一場創意與文化的盛宴，冠軍更有機會贏取2萬元獎金。

「祈雨儀式與犁炮表演」！北港媽祖、嘉義城隍爺與東門龍王將合體，重現百年前的祈雨儀式，這是信仰與傳統的完美呈現。北港朝天宮犁炮演出分別設在：嘉市府前、中央噴水池、文化路與民族路口演出。台灣首廟天壇及東港東隆宮更是首次到外縣市搭建臨時行宮，增加夜巡的熱鬧氣氛。