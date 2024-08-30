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南市調增公立幼兒園餐點費25% 增加4千多萬由政府買單

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市調增公立幼兒園午餐及點心費基準，為了減輕家長負擔，調增費用約4864萬1197元全部由市政府負擔。圖／台南市教育局提供
台南市調增公立幼兒園午餐及點心費基準，為了減輕家長負擔，調增費用約4864萬1197元全部由市政府負擔。圖／台南市教育局提供

台南市政府調增公立幼兒園午餐及點心費基準，並積極向中央爭取增加補助款終於獲中央同意，自113學年度起，南市公立幼兒園午餐費將由現行每月795元調高為990元、點心費也由每月800元調高為990元，平均每天每位幼兒餐點費調高18元，調幅高達25%。為了減輕家長負擔，調增費用約4864萬1197元全部由政府負擔，今天是開學日，也是市長黃偉哲送給幼兒一個最好的禮物，受惠幼兒達1萬312名。

市長黃偉哲表示，台南市自2012年於「幼托整合」後所訂定的公立幼兒園午餐費及點心費收費基準，已逾10年未更動，隨著近年物價上漲，幼兒餐點費確有調整的必要，經向中央反映，教育部已同意於113學年度調整公立幼兒園午餐費及點心費最高上限，因此本市公幼自113學年度起調整午餐費及點心費金額，調增後的差額將由市府和教育部一起分攤，讓幼兒吃得更好更健康、家長免負擔。

教育局長鄭新輝表示，113學年起公幼午餐費將從每人每日36元調增至45元、點心費也由每人每日36元調增至45元，等於每人每日餐點費達90元，將比現有基準調高18元，讓各園有更充足的餐費，為幼生提供更好的餐點品質及營養來源。

幼兒園 黃偉哲 點心

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