超噁！民眾夜市買「香腸大腸」有蛆？南市大益夜市道歉

有民眾昨晚到台南市東區大益夜市購買「香腸大腸」，竟發現上面有蛆蟲在蠕動，她將影片貼上網近千名網友討論熱烈，直呼很噁心，好可怕，有網友數至少有5、6隻，貼文者說「不只，整盤都是」，網友覺得太離譜，不小心可能就吃肚，大益夜市已在官網已貼文致歉，指是因天氣下雨悶熱導致食材管理出問題，要求業者下架同批食材。台南市衛生局表示，將於夜市營業時間派員前往稽查。

投訴民眾是29日晚上在東區的大益夜市一家大腸香腸攤位，購買一份大腸包小腸，發現裡面有蛆，店家隨即發文致歉，坦承是因為免費提供給顧客的碎醬瓜配菜包裝有破損，導致運輸過程配菜被汙染，坦承疏失也向顧客道歉，同時會給相應的補償。

大益夜市管理業者發文表示，29日晚上在大門口的大腸香腸攤因天氣下雨悶熱導致食材管理出問題，買回的東西有蛆遭遊客舉報Po文影片上傳。在此，致上12萬分歉意，當下立即要求攤商下架同批食材；並隔天不得營業同一項目，好好檢查相關食材，不得再出問題。另外，也要求攤商Po文道歉並實施相關必要慰問。

台南市衛生局表示，將於夜市營業時間派員前往稽查，如現場作業環境及食材衛生有缺失，將要求業者限期改善，若複查不合格，將依食品安全衛生管理法處6萬元以上2億元以下罰鍰。衛生局呼籲餐飲業者應落實自主管理，加強內部稽核機制自行監督改善缺失。