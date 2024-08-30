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文博會在台南人氣爆棚周日閉幕 周末人潮估上看10萬
2024台灣文化創意博覽會（文博會）自8月23日開幕以來，各展區均湧現大量人潮，社群媒體被貼文洗版，許多人分享在台南巷弄追逐吉祥物「巷仔Niau」公仔，也展示在商品展購買的大包小包戰利品，活動將在周日9月1日閉幕，台南市府預估明天是活動結束前一天，估人潮上看10萬人，市府團隊也全力整備人車潮管制及乘車接駁措施，呼籲參觀民眾留意現場工作人員指揮。
台南市政府表示，這次文博會不論是「台南概念展區」或「大台南會展中心主展區」，皆吸引爆棚人潮。特別是主展區，在平常上班日一早就湧現排隊人潮。
南市府提醒，大台南會展中心主展區每天上午10點開放民眾入場參觀，開展前即會湧入大批民眾排隊，因天氣炎熱，請多補充水分，避免中暑。
台南概念展區分別在 321 巷藝術聚落、西竹圍之丘文創園區及藍晒圖文創園區，打造「校本部」、「漫畫校區」 與「文創校區」等三大校區，呼應台南作為台灣歷史教室之概念。「校本部」及「漫畫校區」每天開放時間為下午3點至9點「文創校區」則為24小時開放（園區內店家營業時間自訂）。
台南概念展區也規畫各式實體活動，讓民眾體驗「夜光台南」，包括夜間市集、音樂展演、變裝遊行、沉浸式展覽、燈光投影等，加上三大古蹟首度聯合夜間開放，三大古蹟首度聯合夜間開放，「赤嵌樓」運用5G數位科技打造歷史特色光雕投影，大型沈浸式劇場呈現曾經的普羅民遮城；台南孔廟除了開放夜間參觀外，還規畫一系列夜遊孔廟趣導覽活動，精彩活動將在本周末閉幕前輪番上陣，請民眾把握最後參觀機會。
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