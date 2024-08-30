國慶焰火9/13試放3分鐘 雲縣府邀江蕙國慶日高歌

雲林縣長張麗善今天表示，為避免壓縮國慶焰火施放規模與精彩度，9月13日晚間8時原定試放5分鐘到10分鐘，改為試放3分鐘，雲林縣政府也力邀金曲獎歌后江蕙國慶日高歌。

國慶焰火施放地點在雲林虎尾鎮高鐵特定區，方便外縣市民眾造訪，雲林縣交通工務局預估，國慶焰火施放當天將湧入30萬人次。

張麗善說，試放當天團隊須檢視落焰地點，評估民眾最佳觀賞地點，而往年其他縣市也都試放3分鐘到5分鐘，雲林未縮減時間。

此外，張麗善表示，大家對江蕙復出都非常振奮，縣府正在努力，希望江蕙願在國慶日到雲林演唱。

交通工務局規劃國慶焰火活動周邊交通並盤點公車路線，高鐵雲林站周邊國慶當天下午2時到凌晨零時將交通管制及調撥車道，而18條行經高鐵站周邊公車路線，其中14條受影響須改道。

交通工務局說，規劃7處公有停車場，提供近9000格汽車停車位、6000格機車停車位，鼓勵民眾搭大眾運輸。當天下午2時後將有西螺、斗六、斗南與北港接駁路線共170輛接駁車，以每10分鐘到15分鐘1班接駁，確切接駁及公車路線、站點待審查通過後公布。