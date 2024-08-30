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嘉縣東石海之夏煙火31日登場 將進行海陸管制

中央社／ 嘉義縣30日電

東石海之夏煙火秀明晚登場，施放團隊已完成煙火布設工程，嘉義縣文化觀光局表示，今年煙火尺寸規模擴大，請民眾配合管制，勿進入海上、陸上管制區，維護自身安全。

文觀局今天發布新聞稿表示，明天晚間9時施放煙火，施放時間長達12分鐘，將有超過1.7萬發煙火，最大砲彈規格達16吋，海上搭設6座平台進行煙火布設，煙火觀賞區面寬超過1公里，搭配海景倒影，視野效果極佳。

推薦最佳觀賞點為東石漁人碼頭舞風草坪、常鱻廊道及觀海三路以及大船入港景觀台，呼籲遊客因活動場地鄰近漁港，勿利用相機腳架占位，避免影響漁民作業權益及維護漁業場域安全。

文化觀光局說，31日凌晨起即進行陸上管制，晚間6時進行海上管制，請遊客遵守指示勿進入煙火管制區域，且避免靠近海域交界處觀賞煙火以防發生意外。

因施放規模較大，請避免攜帶寵物至活動現場，以防寵物因聲響而受到驚嚇，活動設有免費接駁車輛，鼓勵民眾多加使用，活動資訊可至東石海之夏臉書專頁或嘉義縣文化觀光局官網查詢。

寵物 東石 觀光局

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