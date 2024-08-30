助年輕人掌握財務自由關鍵 雲林開辦青年理財學院

雲林縣政府為建立青年理財觀念，推出「雲青理財學院」，提供青年全方位的理財教育課程，內容涵蓋理財知識、投資觀點、財務規畫等，今天開課，縣長張麗善呼籲青年應盡早建立理財觀念。

雲青理財學院今天開課，吸引許多青年參加，縣府勞動暨青年事務發展處長張世忠指出，為讓青年在職場、家庭和生活中做出明智的財務決策，邀請多位資深財務專家及業界人士授課，內容深入淺出，從如何制定預算、存款策略，到如何進行長期投資、風險管理等，讓年輕人懂得如何有效儲蓄、投資及管理風險。

張麗善表示，近年來許多先進國家逐漸認知到理財教育的重要性，日本在國高中的家政課與公民課中加入理財教育，美國除了將理財教育知識納入45個州的中小學課綱中，更要求公立高中將理財課程列入必修，雲林縣開辦雲青理財學院，象徵在推動青年財務教育方面邁出了重要的一步，期待透過理財課程的導入，幫助更多的年輕人掌握財務自由的關鍵。