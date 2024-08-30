台江國家公園舉辦船長帶路、搭船探訪七股潟湖生活生態

台江國家公園管理處今天公告9月28日舉辦「潟遊三生」環境教育課程，假日開放一般民眾搭船認識「七股人的三生」，由在地船長帶路走一趟不同的知性之旅。活動訂9月4日上午10點起開放網路線上報名。

七股潟湖當地人稱作「內海仔」，不僅孕育豐富的生態，也是當地人維持生計重要的所在。參加民眾將乘坐漁筏航遊潟湖、賞蚵田、登沙洲、觀生態，聆聽在地船長分享在內海仔的生活、生產與生態，並由環境教育講師帶領大家踏上網仔寮汕，認識沙洲上特殊的生態及面臨的挑戰與環境行動，珍惜重要的自然環境。

活動費用每人450元包含遊覽車資、船資及保險，名額限38人，歡迎大眾、親子家庭及企業ESG推廣人員報名。9月4日上午10點起開放網路線上報名，有興趣的民眾請上台江國家公園網站查詢。相關問題可洽台江處解說教育科06-2842600轉1516陳小姐。