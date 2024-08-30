文博會人潮塞爆 台鐵沙崙支線加開班車、市區啟動接駁車

2024台灣文化創意博覽會人潮擠爆中央展區大台南會展中心，台南市政府與台鐵公司、鐵道局商議，加開台鐵沙崙支線班車、高鐵接駁車及2塊空地作為臨時停車場，另在市區展區除增設臨時汽機車停車場，也加開321巷藝術聚落與藍晒圖區間接駁車，交通局呼籲遊客遵循工作人員、指示牌動線引導，避免人潮、車潮造成交通堵塞。

交通局表示，前往中央展區的大台南會展中心，請多利用台鐵、高鐵運輸，從台南站(2號出口)、台鐵沙崙站，步行抵達會場，也可搭乘紅3公車至大台南會展中心站。

交通局已協調台鐵本周五、六、日增開沙崙線加班車，提高服務運能，尖峰約20分鐘一班，高鐵接駁車H31及市區公車62路將機動增開班次服務民眾，讓民眾輕鬆遊展區，為因應大量汽機車停車需求，增闢高鐵一路與歸仁十二路空地、及歸仁十八路與大武路路口空地作為臨時汽車停車場，增加停車空間。

另外，市區展場因應機車停車需求，在321巷聚落，開放台南公園人行道、長興生態公園路側人行道、空地做為汽機車停車場，周邊公園國小及民德國中並於本周六、日(下午2時至晚上10時)開放停放汽機車。

藍晒圖文創園區部分，水萍塭公園夏林路側(永華路-建南路)人行道開放停放機車；西竹圍之丘文創園區部分，青年公園四周人行道可停放機車，停車時請遵循現場人員及告示牌規定，注意開放時間及依序停放，警察局及相關單位將加強違停取締。

為方便展區間移動，交通局特加開活動接駁車，從下午2時30分起，約20分鐘一班，停靠「台南轉運站、台南火車站及藍晒圖文創園區」等3處，上車時搭乘接駁車遊客上車時可領取文博會限定「巷仔Niau圖鑑貼紙」，每人限領一張，每日限量500張，發完為止。