快訊

2花蓮海巡開巡邏車輾死人涉肇逃 海巡署：立即汰除

美銀行員「死在辦公桌前」沒人知！同事循臭味4天後才發現

獨／摺疊手機大亂鬥優惠！三星、小米、OPPO、moto最高折1萬5 最便宜1.4萬買得到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

文博會人潮塞爆 台鐵沙崙支線加開班車、市區啟動接駁車

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台灣文博會中央展區大台南會展中心，每天都擠爆人潮。圖／取自黃偉哲臉書
台灣文博會中央展區大台南會展中心，每天都擠爆人潮。圖／取自黃偉哲臉書

2024台灣文化創意博覽會人潮擠爆中央展區大台南會展中心，台南市政府與台鐵公司、鐵道局商議，加開台鐵沙崙支線班車、高鐵接駁車及2塊空地作為臨時停車場，另在市區展區除增設臨時汽機車停車場，也加開321巷藝術聚落與藍晒圖區間接駁車，交通局呼籲遊客遵循工作人員、指示牌動線引導，避免人潮、車潮造成交通堵塞。

交通局表示，前往中央展區的大台南會展中心，請多利用台鐵、高鐵運輸，從台南站(2號出口)、台鐵沙崙站，步行抵達會場，也可搭乘紅3公車至大台南會展中心站。

交通局已協調台鐵本周五、六、日增開沙崙線加班車，提高服務運能，尖峰約20分鐘一班，高鐵接駁車H31及市區公車62路將機動增開班次服務民眾，讓民眾輕鬆遊展區，為因應大量汽機車停車需求，增闢高鐵一路與歸仁十二路空地、及歸仁十八路與大武路路口空地作為臨時汽車停車場，增加停車空間。

另外，市區展場因應機車停車需求，在321巷聚落，開放台南公園人行道、長興生態公園路側人行道、空地做為汽機車停車場，周邊公園國小及民德國中並於本周六、日(下午2時至晚上10時)開放停放汽機車。

藍晒圖文創園區部分，水萍塭公園夏林路側(永華路-建南路)人行道開放停放機車；西竹圍之丘文創園區部分，青年公園四周人行道可停放機車，停車時請遵循現場人員及告示牌規定，注意開放時間及依序停放，警察局及相關單位將加強違停取締。

為方便展區間移動，交通局特加開活動接駁車，從下午2時30分起，約20分鐘一班，停靠「台南轉運站、台南火車站及藍晒圖文創園區」等3處，上車時搭乘接駁車遊客上車時可領取文博會限定「巷仔Niau圖鑑貼紙」，每人限領一張，每日限量500張，發完為止。

台灣文博會各展區周邊交通資訊。圖／台南市交通局提供
台灣文博會各展區周邊交通資訊。圖／台南市交通局提供
台灣文博會西竹圍之丘文創園區周邊交通資訊。圖／台南市交通局提供
台灣文博會西竹圍之丘文創園區周邊交通資訊。圖／台南市交通局提供
台灣文博會中央展區大台南會展中心，追加停車場。圖／台南市交通局提供
台灣文博會中央展區大台南會展中心，追加停車場。圖／台南市交通局提供
台鐵在本周五、六、日增開沙崙線加班車，提高服務運能。圖／台南市交通局提供
台鐵在本周五、六、日增開沙崙線加班車，提高服務運能。圖／台南市交通局提供
台灣文博會校本部在321巷聚落，增加汽機車格位。圖／台南市交通局提供
台灣文博會校本部在321巷聚落，增加汽機車格位。圖／台南市交通局提供
台灣文博會校本部在321巷聚落，周邊交通資訊。圖／台南市交通局提供
台灣文博會校本部在321巷聚落，周邊交通資訊。圖／台南市交通局提供
台灣文博會各展區周邊交通資訊。圖／台南市交通局提供
台灣文博會各展區周邊交通資訊。圖／台南市交通局提供

人行道 台南 台鐵

延伸閱讀

高雄女站人行道等紅燈被騎士按喇叭 還被嗆：社區都這樣騎

AMD 落腳台南沙崙 緯創、緯穎憑這點成台鏈大贏家

巷弄加上歷史 陳普解密文博會熱門最萌吉祥物

日本人行道「1設計」獲稱讚…高雄也試辦卻意見兩極

相關新聞

助年輕人掌握財務自由關鍵 雲林開辦青年理財學院

雲林縣政府為建立青年理財觀念，推出「雲青理財學院」，提供青年全方位的理財教育課程，內容涵蓋理財知識、投資觀點、財務規畫等...

台江國家公園舉辦船長帶路、搭船探訪七股潟湖生活生態

台江國家公園管理處今天公告9月28日舉辦「潟遊三生」環境教育課程，假日開放一般民眾搭船認識「七股人的三生」，由在地船長帶...

文博會人潮塞爆 台鐵沙崙支線加開班車、市區啟動接駁車

2024台灣文化創意博覽會人潮擠爆中央展區大台南會展中心，台南市政府與台鐵公司、鐵道局商議，加開台鐵沙崙支線班車、高鐵接...

台南泡水車補助昨通知今截止？ 市府：延長到9月30日

台南市議員李宗翰表示，昨天接獲後壁區竹新里民陳情，指後壁區公所告知民眾汽機車淹水證明資料需要補件、簽切結書等動作，需在今...

趕開學前 台南市完成110所學校通學步道、人行環境改善

今天開學日，有鑑於每逢新學年開學期間，新生家長常因不熟悉接送流程及校園周邊道路環境而困在車陣當中，除了提高事故的風險，也...

在百年古蹟許下浪漫承諾 參加台南市聯合婚禮新人還能獲6紀念品

台南市聯合婚禮訂11月30日在擁有百年歷史的山上花園水道博物館舉辦，市府備有婚禮攝影服務，還有6樣紀念禮品，民政局歡迎即...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。