台南泡水車補助昨通知今截止？ 市府：延長到9月30日

台南市議員李宗翰表示，昨天接獲後壁區竹新里民陳情，指後壁區公所告知民眾汽機車淹水證明資料需要補件、簽切結書等動作，需在今天下午3點半內完成否則恐無法領到補助，民眾抱怨稱難道只能硬著頭皮請假；台南市府表示，經了解是通知便民服務時間，以加速泡水車補助程序。民眾完成申請程序後仍可補件，市長黃偉哲也指示有關受災戶、商家及公司行號申請補助泡水車的補件作業可延長補件期限至9月30日 。

李宗翰指出，後壁區公所致電給竹新里民眾的內容完全無助於溝通，甚至引發更多民怨。據瞭解交通局並沒有要求限期提供資料，甚至是主動提供方案協助民眾爭取補助，結果善意變成惡意的原因，就是在區公所的低能溝通上面。

後壁區公所說明，致電給民眾是通知今天在竹圍後活動中心早上10點至下午3點提供收件及補件服務，以加速泡水車補助審查，協助民眾更快拿到補助金。

後壁區公所指出，新案件受理期限為8月30日下午5時止，受理完成後，民眾可補件。區公所為了便利上班族或不便親自前來補件的民眾，特別安排本周六、日(8月31日、9月1日)早上10點至下午3點派員到竹新里竹圍後活動中心受理補件資料，讓民眾能夠及時完成申請手續，早日拿到補助款。

台南市府表示，市長黃偉哲獲知後，為體恤民情，已特別指示補件期限可延長至9月30日。市府交通局說明，有關受災戶、商家及公司行號申請補助泡水車的補件作業，將一併延至9月30日，交通局也會盡速辦理審核作業。