快訊

新規定曝光！ 9月2日起好市多「5種貴金屬商品」不接受退貨

來不及備份LINE Keep！官方出招「最終回救援方法」教你做 期限只到11月28日

柯文哲列貪汙案被告遭帶往廉政署說明 陳佩琪以證人身分同被約談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南泡水車補助昨通知今截止？ 市府：延長到9月30日

聯合報／ 記者吳淑玲周宗禎／台南即時報導
後壁區公所加班受理民眾申請。圖／台南市政府提供
後壁區公所加班受理民眾申請。圖／台南市政府提供

台南市議員李宗翰表示，昨天接獲後壁區竹新里民陳情，指後壁區公所告知民眾汽機車淹水證明資料需要補件、簽切結書等動作，需在今天下午3點半內完成否則恐無法領到補助，民眾抱怨稱難道只能硬著頭皮請假；台南市府表示，經了解是通知便民服務時間，以加速泡水車補助程序。民眾完成申請程序後仍可補件，市長黃偉哲也指示有關受災戶、商家及公司行號申請補助泡水車的補件作業可延長補件期限至9月30日 。

李宗翰指出，後壁區公所致電給竹新里民眾的內容完全無助於溝通，甚至引發更多民怨。據瞭解交通局並沒有要求限期提供資料，甚至是主動提供方案協助民眾爭取補助，結果善意變成惡意的原因，就是在區公所的低能溝通上面。

後壁區公所說明，致電給民眾是通知今天在竹圍後活動中心早上10點至下午3點提供收件及補件服務，以加速泡水車補助審查，協助民眾更快拿到補助金。

後壁區公所指出，新案件受理期限為8月30日下午5時止，受理完成後，民眾可補件。區公所為了便利上班族或不便親自前來補件的民眾，特別安排本周六、日(8月31日、9月1日)早上10點至下午3點派員到竹新里竹圍後活動中心受理補件資料，讓民眾能夠及時完成申請手續，早日拿到補助款。

台南市府表示，市長黃偉哲獲知後，為體恤民情，已特別指示補件期限可延長至9月30日。市府交通局說明，有關受災戶、商家及公司行號申請補助泡水車的補件作業，將一併延至9月30日，交通局也會盡速辦理審核作業。

後壁公所也說，日前已於8月23日、8月27日、8月28日、8月29日分別至長短樹活動中心、德馨宮、新嘉活動中心、新厝活動中心收件及補件，目前申請案件已多數完成。

後壁區公所加班受理民眾申請。圖／台南市政府提供
後壁區公所加班受理民眾申請。圖／台南市政府提供
後壁區公所加班受理民眾申請。圖／台南市政府提供
後壁區公所加班受理民眾申請。圖／台南市政府提供
後壁區公所加班受理民眾申請。圖／台南市政府提供
後壁區公所加班受理民眾申請。圖／台南市政府提供
後壁區公所加班受理民眾申請。圖／台南市政府提供
後壁區公所加班受理民眾申請。圖／台南市政府提供

台南 溝通 黃偉哲

延伸閱讀

在百年古蹟許下浪漫承諾！參加台南市聯合婚禮新人還能獲6紀念品

2024濱海韶光季下月將軍漁港登場 首度引進熱氣球

山口縣副議長率團到訪台南 黃偉哲盼規畫學生互訪修學旅行

原本台首大校舍！全台首件私校退場成功活化 南市第三市政中心今揭牌

相關新聞

台南泡水車補助昨通知今截止？ 市府：延長到9月30日

台南市議員李宗翰表示，昨天接獲後壁區竹新里民陳情，指後壁區公所告知民眾汽機車淹水證明資料需要補件、簽切結書等動作，需在今...

趕開學前 台南市完成110所學校通學步道、人行環境改善

今天開學日，有鑑於每逢新學年開學期間，新生家長常因不熟悉接送流程及校園周邊道路環境而困在車陣當中，除了提高事故的風險，也...

在百年古蹟許下浪漫承諾 參加台南市聯合婚禮新人還能獲6紀念品

台南市聯合婚禮訂11月30日在擁有百年歷史的山上花園水道博物館舉辦，市府備有婚禮攝影服務，還有6樣紀念禮品，民政局歡迎即...

搶救日治派出所建造「港墘碑林」 東石鄉耆老陳哲卿91歲安祥辭世

嘉義縣東石鄉港墘村日治時期港墘派出所，11年前拆除重建，地方爭取保留，因非歷史建築被打回票，村民選擇異地留存派出所2根梁...

觀光署全國旅宿住房率大調查上半年衰退 嘉市觀光旅宿逆勢成長原因曝

觀光署日前公布今年上半年旅館、民宿住房率，分別為47.3%、22.69%，相比去年同期都是衰退；嘉義市政府觀光新聞處說，...

南市北區雨水下水道工程 苦等管線遷移

去年6月動工的台南市北區公園北路B幹線雨水下水道第一期工程，先前因挖到疑似小北門城遺址古物而停擺，好不容易完成所有文資程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。