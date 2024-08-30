在百年古蹟許下浪漫承諾 參加台南市聯合婚禮新人還能獲6紀念品

台南市聯合婚禮訂11月30日在擁有百年歷史的山上花園水道博物館舉辦，市府備有婚禮攝影服務，還有6樣紀念禮品，民政局歡迎即將步入婚姻殿堂的新人報名參加，共同感受這獨屬於台南的浪漫Style。

民政局表示，今年的聯合婚禮不僅場地獨具浪漫氣息，台南市政府更為每對新人精心安排了婚禮攝影服務，為他們捕捉最珍貴的瞬間，每對新人將獲得6張精美婚禮照片，此外，新人們還將獲得由市府特別準備的6樣紀念禮品，包括象徵著新生活開端的萬國行李箱，承載著台南市的深切祝福，伴隨他們無論走到哪裡，都能感受到這座城市的溫暖。

婚禮當天，由台南市長黃偉哲擔任證婚人外，現場還將安排「幸福抽獎」活動，包括家電用品、禮券等，希望透過這個充滿驚喜的環節，不僅為新人們帶來更多歡樂，更讓他們深切感受到來自台南市的溫暖祝福」。

民政局長姜淋煌指出，台南市113年聯合婚禮只要新人雙方有一方設籍本市，或在台南就業、就學者(需提供相關證明文件)，以及今年已完成結婚登記的新人，皆可報名參與這場最浪漫的戶外聯合婚禮。報名網址：https://forms.gle/At2FB8RHGSiz8uzdA，名額有限，誠摯邀請即將結婚的新人踴躍報名，共同在這片充滿浪漫與歷史的景致下，書寫屬於你們的幸福篇章。