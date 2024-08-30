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搶救日治派出所建造「港墘碑林」 東石鄉耆老陳哲卿91歲安祥辭世
嘉義縣東石鄉港墘村日治時期港墘派出所，11年前拆除重建，地方爭取保留，因非歷史建築被打回票，村民選擇異地留存派出所2根梁柱，當地退休警官林柏賢將收藏60件書畫名作，拓印石碑，資深建築師陳哲卿設計並斥資300萬元，建構「港墘碑林」，是民間自力搶救老建築留存文史藝術典範；91歲陳哲卿日前安詳辭世，家屬明天上午在水上鄉龍嚴嘉雲會館，舉辦告別式。
陳哲卿熱心公益，為鄉里「立德、立功、立言」，身後「港墘碑林」成為熱愛鄉土、藝文典範地標景點，陳哲卿夫妻生育2名兒子，長子陳惠裕現任高鐵公司維修處副總經理，次子陳惠平現任群創科技公司處長，2名兒子事業有成，家庭幸福美滿。
「港墘碑林」歷經3年構思興建，2015年底啟用，既是室外美術館也是述說在地美善故事好地方，吸引許多名人、文人雅士觀賞，前故宮院長馮明珠參觀後讚不絕口；前嘉縣副縣長吳芳銘參觀後表示，在此花3分鐘就可看到溥心畬、江明賢、朱玖瑩、李奇茂等名家作品，
港墘村是千餘戶大村莊，派出所準備拆除重建，地方人士搶救保留，卻因派出所屋齡不到80年沒特殊性，無法登錄為歷史建築。耆老提議遷移派出所，但工程費180萬元，最後將拆掉2根梁柱異地重建，選定聖心教養院旁台糖廢鐵道與前嘉南農地水利會水利地，由東石鄉公所與台糖、水利會協商出借合計約40坪土地。
住基地旁的建築師陳哲卿，設計小而美的「港墘碑林」，慨捐300萬元工程費，擅長隸書的陳哲卿生前說，一般室外石雕都採直立式，但最佳觀賞角度是75度，「港墘碑林」採人體造型一體兩斜面，讓大家更方便欣賞，他也提供自己2件作品共襄盛舉。
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