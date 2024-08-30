觀光署全國旅宿住房率大調查上半年衰退 嘉市觀光旅宿逆勢成長原因曝

觀光署日前公布今年上半年旅館、民宿住房率，分別為47.3%、22.69%，相比去年同期都是衰退；嘉義市政府觀光新聞處說，嘉市上半年1至6月旅宿業住宿共102萬7074人次，旅館業（觀光旅館及旅館）住房率51.48%，高於觀光署公布的47.3%。

嘉義市旅館公會理事長李啟光說，嘉市旅宿住房率高於全國平均值，主因是嘉市房價平穩不調漲，相對他縣市便宜，吸引遊客，另嘉市面積小，公共自行車及電動公車，交通便利，又親子旅遊興盛，嘉市吸引親子遊，但他表示，疫情後，國人出國人數成長，相較去年同期嘉市旅宿人數仍減少，促進觀光，希望市府持續舉辦活動，維持觀光熱度。

市府說，8月1日舉辦購物節「滿千送百」活動，引發市民消費兌換熱潮，活動開跑不到1個月總發放金額共2500萬元，預計將在9月2日兌換完畢；另秋節重頭戲「2024光織影舞」，將於9月14日在北香湖公園登場，活動以「逐光月影」為主題。

展區化身為城市戶外藝術館，除8處光影藝術展區外，首次在北香湖上搭設大型舞台，9月14日開幕有「即將成真火舞團」、9月17日有中秋節「優人神鼓」精采表演，歡迎全國民眾提前安排行程來嘉旅遊，體驗地表最棒的光影藝術饗宴。

觀光署28日公布今年上半年旅館、民宿住房率，分別為47.3%、22.69%，相比去年同期都是衰退，推測主要受國境開放、匯差等因素影響國人旅遊目的地選擇所致；上半年旅館業平均房價2885元，較去年同期2956元減少71元，漲幅趨緩，旅館市場呈現分眾化。

國內旅宿業分為觀光旅館、旅館及民宿3大類型，台灣旅宿網統計，今年上半年客房住用率旅館業（觀光旅館及旅館）47.3%、民宿22.69%，較去年同期旅館業50.2%、民宿26.53%，減少2.9%及減少3.84%。