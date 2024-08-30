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精華地賤租急標售？ 嘉縣府引質疑

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導

嘉義縣政府昨天在議會臨時會提案標售嘉義市西門段6小段31-17、32、32-19、32-29地號等4筆縣有土地，遭議員質疑目前租給民眾經營停車場，180坪土地每月租金2萬元，價格低於行情，急售有圖利嫌疑，該案被退回。財稅局長蕭俊明說，將再檢討租金價格。

議員蔡奇璋說，縣府將嘉義市西門段4筆土地出租，每4年簽約一次，目前作為停車場使用，但租金太便宜不合理，180坪土地每年租金24萬元，平均每個月只要2萬元，且業者4年租期還沒到，縣府也沒有著急要用錢，不需現在就標售土地，也呼籲縣府調高租金。

議員詹琬蓁說，縣府將精華土地低價出租給民眾經營停車場，現在民眾太好賺打算把地買下來，不如留著縣府自己賺，新的停車場大多是自動化、電子支付，不需人力管理，審計室糾正嘉義縣許多縣有土地被侵占、自有財源不足，應積極清查土地，設法增加財源。

議員陳柏麟說，縣府自有財源確實很少，像這些土地就能作為縣有停車場收費，或是OT給業者經營一勞永逸，相信每年要多收3、50萬元沒問題，但若要將土地賣掉，承租者有依得標價格優先承買權，講難聽一點可以合理懷疑有圖利嫌疑，希望審慎評估。

財稅局長蕭俊明說，承租者希望購買土地，考量西門段土地是裡地，對外出路都被包圍，才會考慮將縣有土地標售，尊重議會決議，會再檢討租金價格。

停車場 嘉義 議員

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