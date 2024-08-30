南市北區雨水下水道工程 苦等管線遷移

去年6月動工的台南市北區公園北路B幹線雨水下水道第一期工程，先前因挖到疑似小北門城遺址古物而停擺，好不容易完成所有文資程序，現在又面臨第二道關卡「台電地下管線遷移工程」，因工程延宕導致交通黑暗期，民眾怨聲載道；水利局表示過程中已開過12次管線協調會，目前剩最後8公尺箱涵要等台電管遷後才能施工，立委陳亭妃昨辦會勘協調，希望最慢在11月底前務必全部完工。

水利局表示，為改善北區民德國中周邊低窪地區道路淹水問題，在公園北路及西門路四段新設雨水下水道箱涵改善計畫，目前工程進度已達94%，後續由台電公司於9月底前完成管線遷移後，將進行最後一段8公尺新建箱涵銜接，即可將整體排水貫通。

水利局說，雨水下水道建設最常遇到問題即為牴觸地下維生管線，須等管線遷移後方能施工，截至目前已辦理12次管線協調，並針對無法遷移管線進行箱涵路線調整，以加速工程進行。

該工程去年6月15日動工，原本預計365個工作天完工，卻在工程進行中發現小北門城遺址，先報停工，目前完成所有程序，文資處表示將遺址就地保存，現在又面臨第二道關卡，需協調台電進行地下管線遷移工程，才有辦法施作地下箱涵。

立委陳亭妃昨辦會勘，台電在下方分別配置7條饋線及4條饋線，必須分兩階段施工，請水利局在9月4日前完成箱涵臨鋪，台電在9月底將管線遷移完成，水利局再進場施作最後的箱涵工程；另人孔蓋向上提升請工務局最慢11月底前完成。

因工程地點位在民德國中前方路段為重要交通路口，開學在即，台南市議會保安委員會日前安排會勘要求加強交通維護，同時前方人行道未來將施作通學步道，請市府應退縮設置機車待轉區，保障騎士停等安全。