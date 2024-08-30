台首大轉型曾文市政園區 揭牌

台灣首府大學退場後，校區改為曾文市政願景園區，定位為台南第三行政中心，市長黃偉哲昨天揭牌啟用致遠樓，做為都發、環保等局處廳舍與社福中心、社區心理衛生中心，但議員批園區聯外交通未妥善規畫，大眾運輸接駁功能不足，僅有零星公車班次，也無YouBike，民眾洽公不便，另外，民眾期盼三個行政中心能帶動區域均衡發展；市府指出，會強化麻豆轉運站、隆田火車站往來園區的交通接駁，也會逐一盤點補強。

位在麻豆區的台首大去年8月停辦，有7大棟建築，樓地板總面積約2.8萬坪，校區面積達16.5公頃，昨天啟用的致遠樓為5層樓，配置1樓為社福中心、都發局等，2樓社區心理衛生中心，3、4樓環保局（溪北辦公室）、5樓動保處管制隊、國際會議廳等。其中，環保局因裝潢發包作業，延至明年2至3月進駐。

黃偉哲表示，感謝首府大學董事會的決定，以及教育部和民代給予協助，促成全國首件私校退場後由地方政府接管的案例，市府會充分利用2.8萬坪的學校空間，民眾期待的全民運動中心、親子悠遊館、托嬰中心、勞工學苑，及環保局與動保處；保二總隊2個機動中隊及駐地訓練基地，以及文化部台灣國家典藏中心，會在明年陸續進駐。

因現有永華和民治雙行政中心，相隔50多公里，民眾洽公要奔波，溪北地區民代也批區域根本沒真的平衡，黃偉哲說，曾文園區位在溪北靠中心點，未來會逐步強化功能，均衡地方發展。

與會里長說，台首大退場後轉型為曾文市政願景園區，有「起死回生」感覺，盼相關建設陸續到位，成為地方發展契機。

「交通接駁須強化」市議員陳秋宏指出，該園區離台84線麻豆交流道不到500公尺，可快速串連國道1號、 國道3號及台61線西濱快速公路，但大眾運輸接駁功能不足，僅有零星大台南公車班次，且無YouBike站點，對無法開車往來者不友善。

副市長葉澤山說，會強化麻豆轉運站、隆田火車站往來園區的交通接駁，並逐一盤點需求請交通局補強。