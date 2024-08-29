台南登革熱定點醫師監測再建功 30歲女赴越南探親返台確診

台南善化一名30多歲女子本月18至25日返鄉越南探親，27日回台後卻出現腰酸背痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛等症狀，隔日前往住家附近的小兒科診所就醫，並主動告知旅遊史，經診所醫生黃昱升通報並採檢送驗，今PCR陽性確診為登革熱，也是台南第16例境外移入案例。

衛生局指出，今獲報確診登革熱後，衛生所已立即前往個案居住地放置噴霧罐、周圍50公尺進行病媒蚊密度調查及衛教宣導，而稽查時在該案住家戶外廢棄輪胎內發現登革熱病媒蚊幼蟲，後續除依法開罰外，善化區公所防疫團隊也同步動員進行環境孳生源清除，並規畫相關化學防治作業。

台南市這2天分別在北區及善化確診2例境外移入登革熱案例，且皆是透過定點醫師監測計畫，由社區基層診所醫師主動通報並實施登革熱快篩採檢，而目前南市16例境外移入確診個案中，共有4例為基層診所醫師主動通報發現。

衛生局表示，此次感謝佳安小兒科診所醫師黃昱升積極問診T.O.C.C.，及時使用登革熱NS1快篩檢驗並通報，從中發現登革熱境外確診個案，使防疫團隊能及早進行防治工作，避免疫情在社區環境擴散蔓延。