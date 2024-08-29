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水利署長親訪雲林縣府談治水 水路村名倒背如流驚四座

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
水利署長賴建信（中）和雲林縣府水利單位談論防災治理，並和雲林縣長張麗善（右）交換意見。記者蔡維斌／攝影
水利署長賴建信（中）和雲林縣府水利單位談論防災治理，並和雲林縣長張麗善（右）交換意見。記者蔡維斌／攝影

凱米颱風造成雲林縣多個鄉鎮受災，水利署除第一時間與雲林縣府合作會勘，水利署長賴建信今天下午拜訪雲林縣長張麗善，雙方座談討論治水，縣府提出短、中、長期百億治理計畫，中央將依輕重緩急分年分期與地方合作治理，會中賴署長提出「第二道防線」短期應急對策，對每條排水、村名的陳述，熟如村民，語驚全場，讚他做足功課。

針對雲林受災區，從山線草嶺、古坑到海區的水林、口湖，雲林縣水利處提出2+2年的短中長期治理計畫，包括水門建置、提吊設備、移動式抽水機平台及排水缺口段補強、瓶頸段檢視清疏等工程，中央和地方交換意見，水利處也建議善用google提供鄉鎮的水位監測訊息，確保民眾安全，增加搶險時效。

張麗善則提出大湖口溪氾濫造成大埤豐田村嚴重淹水，並希望中央協助把目前已完成50%或只剩10%的排水工程，盡早全數完成，以免形成決口，讓治水前功盡棄，此外濁水溪揚塵也應加速治理。

署長賴建信除針對地方所提的系統治理計畫表示支持，也強調科技知慧防災已積極推動，包括水位和淹水範圍都可透過AI查詢防災，面對極端氣候，水患不會減少只會愈來愈嚴峻，國內最先在雲林褒忠1200公頃的農地實施「在地滯洪」成效不錯，但他認為在村落周邊加高道路和側溝，再搭配相關治防設施，為村子築起「第二道防線」，減少淹水量和範圍，雖是治標卻是應急保安良方。

賴署長指著空照圖，主管全國排水的他，不論雲林山區或海區的村名水路或地理位置，尤其雲林大小排水數量全國居冠，他仍能陳述如流，像村民細說自己的家鄉事一般，語驚四座，同感佩服，稱讚他做足功課。

水利處長許宏博指出，目前已盤點2到5年系統災害治理，短期應急約40億元，中央允諾將分期分年進行。中央和地方難得同桌論政，張麗善感謝也肯定賴署長的治水理念和態度，期待中央和地方合作盡速把雲林治水落實做好。

水利署長賴建信今天拜訪雲林縣長張麗善，並和雲林縣府水利單位談論防災治理，中央和地方交換意見，期讓治水更完善。記者蔡維斌／攝影
水利署長賴建信今天拜訪雲林縣長張麗善，並和雲林縣府水利單位談論防災治理，中央和地方交換意見，期讓治水更完善。記者蔡維斌／攝影
水利署長賴建信和雲林縣府水利單位談論防災治理並提出個人治水觀點。記者蔡維斌／攝影
水利署長賴建信和雲林縣府水利單位談論防災治理並提出個人治水觀點。記者蔡維斌／攝影
水利署長賴建信今天拜訪雲林縣長張麗善，並和雲林縣府水利單位談論防災治理，中央和地方交換意見，期讓治水更完善。記者蔡維斌／攝影
水利署長賴建信今天拜訪雲林縣長張麗善，並和雲林縣府水利單位談論防災治理，中央和地方交換意見，期讓治水更完善。記者蔡維斌／攝影
水利署長賴建信和雲林縣府水利單位談論防災治理，提出個人治水觀點，對雲林縣各鄉鎮的村名水路，陳述流暢，贏得地方讚許，稱讚他功課做足。記者蔡維斌／攝影
水利署長賴建信和雲林縣府水利單位談論防災治理，提出個人治水觀點，對雲林縣各鄉鎮的村名水路，陳述流暢，贏得地方讚許，稱讚他功課做足。記者蔡維斌／攝影

凱米颱風 張麗善 水利署 治水 雲林

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