水利署長親訪雲林縣府談治水 水路村名倒背如流驚四座

凱米颱風造成雲林縣多個鄉鎮受災，水利署除第一時間與雲林縣府合作會勘，水利署長賴建信今天下午拜訪雲林縣長張麗善，雙方座談討論治水，縣府提出短、中、長期百億治理計畫，中央將依輕重緩急分年分期與地方合作治理，會中賴署長提出「第二道防線」短期應急對策，對每條排水、村名的陳述，熟如村民，語驚全場，讚他做足功課。

針對雲林受災區，從山線草嶺、古坑到海區的水林、口湖，雲林縣水利處提出2+2年的短中長期治理計畫，包括水門建置、提吊設備、移動式抽水機平台及排水缺口段補強、瓶頸段檢視清疏等工程，中央和地方交換意見，水利處也建議善用google提供鄉鎮的水位監測訊息，確保民眾安全，增加搶險時效。

張麗善則提出大湖口溪氾濫造成大埤豐田村嚴重淹水，並希望中央協助把目前已完成50%或只剩10%的排水工程，盡早全數完成，以免形成決口，讓治水前功盡棄，此外濁水溪揚塵也應加速治理。

署長賴建信除針對地方所提的系統治理計畫表示支持，也強調科技知慧防災已積極推動，包括水位和淹水範圍都可透過AI查詢防災，面對極端氣候，水患不會減少只會愈來愈嚴峻，國內最先在雲林褒忠1200公頃的農地實施「在地滯洪」成效不錯，但他認為在村落周邊加高道路和側溝，再搭配相關治防設施，為村子築起「第二道防線」，減少淹水量和範圍，雖是治標卻是應急保安良方。

賴署長指著空照圖，主管全國排水的他，不論雲林山區或海區的村名水路或地理位置，尤其雲林大小排水數量全國居冠，他仍能陳述如流，像村民細說自己的家鄉事一般，語驚四座，同感佩服，稱讚他做足功課。