台中市商業會改選賄聲賄影 理事長出面：要乾淨選舉

台中市商業會將在9月4日改選第30屆理監事及理事長。現任第29屆理事長謝豐享今天出面說明，近日陸續接獲會員代表反映，已經出現買票賄選的傳聞，商業會呼籲，參選的二組人馬不要有違法行為，盼留給市商會乾淨的選風，商業會將採公平、公正、公開原則辦改選，選舉當天嚴格執行選舉人不得攜帶手機及其他攝影器材進入投票所，不得亮票等行為。

謝豐享說明，9月4日將召開「第30屆第1次會員代表大會」，改選理監事及理事長。這次有二組人馬競爭，近日陸續接獲會員代表反映，已經出現買票賄選的傳聞，商業會呼籲，任何一方不要有賄選、造謠生事，互相汙衊亂罵等觸法行為，盼留給市商會乾淨的選風，也敦請市府關注此事，以公正的立場來督導，共同促進台中市商業發展。

謝豐享指出，台中市商業會對於這次選舉，會採公平、公正、公開為原則，候選人編號在該會網站公告，並依商業團體法、人民團體選罷法之規範，中央選舉委員會投票應行注意事項辦理改選，採電腦選票並提前寄出注意事項，選舉當天嚴格執行選舉人不得攜帶手機及其他攝影器材進入投票所，不得亮票等行為，期使改選順利圓滿。