快訊

珊珊颱風撲日！長榮飛福岡航班「多次盤旋」降落未果 5小時後返回桃機

49歲女赤裸陳屍高雄某商旅 複驗結果出爐「後腦有傷」男友涉重嫌

台中市商業會改選賄聲賄影 理事長出面：要乾淨選舉

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市商業會理事長謝豐享（前排中）今天出面，針對理事長改選出現賄選傳聞，呼籲留給市商會乾淨的選風。記者趙容萱／攝影
台中市商業會理事長謝豐享（前排中）今天出面，針對理事長改選出現賄選傳聞，呼籲留給市商會乾淨的選風。記者趙容萱／攝影

台中市商業會將在9月4日改選第30屆理監事及理事長。現任第29屆理事長謝豐享今天出面說明，近日陸續接獲會員代表反映，已經出現買票賄選的傳聞，商業會呼籲，參選的二組人馬不要有違法行為，盼留給市商會乾淨的選風，商業會將採公平、公正、公開原則辦改選，選舉當天嚴格執行選舉人不得攜帶手機及其他攝影器材進入投票所，不得亮票等行為。

謝豐享說明，9月4日將召開「第30屆第1次會員代表大會」，改選理監事及理事長。這次有二組人馬競爭，近日陸續接獲會員代表反映，已經出現買票賄選的傳聞，商業會呼籲，任何一方不要有賄選、造謠生事，互相汙衊亂罵等觸法行為，盼留給市商會乾淨的選風，也敦請市府關注此事，以公正的立場來督導，共同促進台中市商業發展。

謝豐享指出，台中市商業會對於這次選舉，會採公平、公正、公開為原則，候選人編號在該會網站公告，並依商業團體法、人民團體選罷法之規範，中央選舉委員會投票應行注意事項辦理改選，採電腦選票並提前寄出注意事項，選舉當天嚴格執行選舉人不得攜帶手機及其他攝影器材進入投票所，不得亮票等行為，期使改選順利圓滿。

投票 賄選

延伸閱讀

屏東鹽埔、恆春鄉鎮長被控涉賄選 二審判當選有效確定

教唆偽證栽贓張麗善賄選 調查官移送懲戒法院

台南市商會改選理事 王傑民背負與他的承諾投入參選

影／調查官羅織賄選罪名？立委質疑背後有藏鏡人

相關新聞

長榮航空全新 Hello Kitty「閨蜜機」正式亮相 彩繪機重返芝加哥天空

長榮航空（2618）Hello Kitty彩繪機重返芝加哥天空！長榮航空今年與三麗鷗公司再度攜手推出三架全新的Hello...

賈永婕將接棒董座 張學舜任內最後一場公開活動：希望台北101越來越好

台北101董事長張學舜今天出席任內最後一場公開活動表示，感謝共事夥伴6年來的支持，一起將台北101打造成代表台灣當代文明...

全台開工量回歸疫情前水準 新北開工量創歷史新低

房市前景不明，建商興建速度也放緩，住商機構觀察內政部資料，上半年全台開工量約5萬2712宅，回到疫情前2019年水準；其...

銀行房貸滿水位、民俗月無礙 建商暑假淡季檔期推案創高

近期銀行房貸滿水位議題吹響成屋市場喪鐘，預售市場卻可隔岸觀火。根據住展雜誌統計，被視作房市淡季的7、8月暑期檔，北台灣在...

台中市商業會改選賄聲賄影 理事長出面：要乾淨選舉

台中市商業會將在9月4日改選第30屆理監事及理事長。現任第29屆理事長謝豐享今天出面說明，近日陸續接獲會員代表反映，已經...

燁聯29日開出9月盤價 全面持平

燁聯（9957）9月不鏽鋼板材價格29日下午出爐。燁聯表示，9月價格考慮原料成本、能源、匯率等因素，在8月售價基礎上持平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。