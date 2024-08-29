快訊

珊珊颱風撲日！長榮飛福岡航班「多次盤旋」降落未果 5小時後返回桃機

49歲女赤裸陳屍高雄某商旅 複驗結果出爐「後腦有傷」男友涉重嫌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2024濱海韶光季下月將軍漁港登場 首度引進熱氣球

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
「2024濱海韶光季」下月在將軍漁港登場，當地「生命之樹」藝術裝置，不僅是網美景點，還屢獲國際設計獎項肯定。圖／台南市政府提供
「2024濱海韶光季」下月在將軍漁港登場，當地「生命之樹」藝術裝置，不僅是網美景點，還屢獲國際設計獎項肯定。圖／台南市政府提供

「2024濱海韶光季」下月將在台南將軍漁港登場，除有光雕音樂會、夕陽不插電音樂會、韶光市集，更首度安排熱氣球繫留體驗，每人每次收費500元，邀請遊客來體驗將軍漁港不同風情。

這項活動由市府觀光旅遊局舉辦，9月14、15日登場，市長黃偉哲今表示，這是首度台南濱海地區舉辦熱氣球活動，因熱氣球安全要求係數極高，經現勘評估及討論後，選定於將軍漁港舉辦。

黃偉哲指出，將軍區擁有豐富生態資源及農漁產，還有濱海絕美夕陽韶光。區內青鯤鯓扇形鹽田更是台灣重量級國家濕地，「生命之樹」藝術裝置不僅是網美景點，還屢獲國際設計獎項肯定。

觀旅局表示，生命之樹及將軍漁港的壯麗景致過去只能透過空拍照欣賞，本次活動首次引入「熱氣球繫留體驗」，每日提供2顆熱氣球繫留體驗，共約80人，採現場報名，費用每人500元，14日晚上7至8點50分還結合音樂及熱氣球光雕音樂會。

觀旅局說，為感謝來台南住宿遊客，活動現場憑8月1日至9月15日台南住宿發票或收據證明，可優先購買熱氣球搭乘券，每人限持1張發票購買2張搭乘券，每日限量20張，不得重複使用。

此外，只要參加活動當日推出的「七股職人邂逅」或「漁港鄉村生活」一日遊行程(每人收費只要990元，8月30日起開放報名)，即可免費獲得當日熱氣球搭乘券。

更多濱海韶光季活動內容如下：

濱海小旅行報名網址 https://forms.gle/xAQB5ke7uYDV1FzY7

台南旅遊網 https://www.twtainan.net/

台南旅遊臉書粉絲團 https://www.facebook.com/traveltainan

「2024濱海韶光季」下月將在台南將軍漁港登場，更首度安排熱氣球繫留體驗，費用每人500元，市長黃偉哲邀請遊客來體驗。圖／台南市政府提供
「2024濱海韶光季」下月將在台南將軍漁港登場，更首度安排熱氣球繫留體驗，費用每人500元，市長黃偉哲邀請遊客來體驗。圖／台南市政府提供

台南 將軍漁港 熱氣球 音樂會

延伸閱讀

山口縣副議長率團到訪台南 黃偉哲盼規畫學生互訪修學旅行

原本台首大校舍！全台首件私校退場成功活化 南市第三市政中心今揭牌

台南濱海韶光季9月14日登場 引進熱氣球體驗

台南市與日本北海道富良野市締結友誼市 強化觀光交流

相關新聞

2024濱海韶光季下月將軍漁港登場 首度引進熱氣球

「2024濱海韶光季」下月將在台南將軍漁港登場，除有光雕音樂會、夕陽不插電音樂會、韶光市集，更首度安排熱氣球繫留體驗，每...

山口縣副議長率團到訪台南 黃偉哲盼規畫學生互訪修學旅行

日本山口縣副議長島田教明率防府商工會議所訪團一行18人拜會台南市長黃偉哲，台南市與山口縣去年締盟後往來熱絡，雙方亦希望藉...

1400桌祈求地方平安 台南將軍納骨堂普度法會

台南市將軍區納骨堂今舉辦普度法會，會場擺滿1400桌供品，一字排開十分壯觀，由將軍區長許博森率領地方祭拜，祈求地方平安。

嘉義東石牡蠣迎中秋熱銷 碩大肥美每台斤售價逐漸上升

嘉義縣是全台最大牡蠣產地，中秋節將至需求量逐漸增加，帶殼牡蠣產地價每台斤約70元，隨市場行情可能再上漲。縣府今年力推生產...

嘉市文化局長請辭 新局長謝育哲下月接任

嘉義市政府文化局長盧怡君因健康因素請辭獲准，新任局長將由曾任職於文化內容策進院內容策進處謝育哲接任，持續推動嘉義市文創產...

現領5元獎勵金！ 嘉市購物節推永續消費送好康

嘉義市購物節今年首次攜手市民永續公司與各大金融企業推出「美麗城市計畫」，民眾只要響應永續行動，自備環保提袋或容器，於合作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。