2024濱海韶光季下月將軍漁港登場 首度引進熱氣球

「2024濱海韶光季」下月將在台南將軍漁港登場，除有光雕音樂會、夕陽不插電音樂會、韶光市集，更首度安排熱氣球繫留體驗，每人每次收費500元，邀請遊客來體驗將軍漁港不同風情。

這項活動由市府觀光旅遊局舉辦，9月14、15日登場，市長黃偉哲今表示，這是首度台南濱海地區舉辦熱氣球活動，因熱氣球安全要求係數極高，經現勘評估及討論後，選定於將軍漁港舉辦。

黃偉哲指出，將軍區擁有豐富生態資源及農漁產，還有濱海絕美夕陽韶光。區內青鯤鯓扇形鹽田更是台灣重量級國家濕地，「生命之樹」藝術裝置不僅是網美景點，還屢獲國際設計獎項肯定。

觀旅局表示，生命之樹及將軍漁港的壯麗景致過去只能透過空拍照欣賞，本次活動首次引入「熱氣球繫留體驗」，每日提供2顆熱氣球繫留體驗，共約80人，採現場報名，費用每人500元，14日晚上7至8點50分還結合音樂及熱氣球光雕音樂會。

觀旅局說，為感謝來台南住宿遊客，活動現場憑8月1日至9月15日台南住宿發票或收據證明，可優先購買熱氣球搭乘券，每人限持1張發票購買2張搭乘券，每日限量20張，不得重複使用。

此外，只要參加活動當日推出的「七股職人邂逅」或「漁港鄉村生活」一日遊行程(每人收費只要990元，8月30日起開放報名)，即可免費獲得當日熱氣球搭乘券。

更多濱海韶光季活動內容如下：

濱海小旅行報名網址 https://forms.gle/xAQB5ke7uYDV1FzY7

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