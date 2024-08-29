山口縣副議長率團到訪台南 黃偉哲盼規畫學生互訪修學旅行

日本山口縣副議長島田教明率防府商工會議所訪團一行18人拜會台南市長黃偉哲，台南市與山口縣去年締盟後往來熱絡，雙方亦希望藉由此次訪問開啟台南與防府市的各項交流，黃偉哲也表示，期望未來能規畫台南及山口縣學生互訪的修學旅行，進一步促進年輕世代間的交流。

黃偉哲感謝島田副議長對台南的大力支持，不但在年初時來訪台灣燈會，更在上個月來參加台日高峰會，今年4月造訪山口縣時，也受到山口縣各位非常熱情的歡迎，台南不僅擁有豐厚成熟的科技產業，更有許多優秀的中小企業，無論是科技、工業或是傳統產業都很期待能與山口縣及防府市的各位開啟更多合作交流的機會。新聞及國際關係處長蘇恩恩及市府城市外交顧問野崎孝男共同歡迎。

島田教明表示，感謝台南市政府的熱情迎接，能在產季品嘗到台南文旦及柚子果汁，覺得非常鮮甜美味，他提到，台南與山口縣自去年締盟後，便展開許多實質友好的交流，這次是今年與黃市長第4次見面，今天帶故鄉防府市的各位前來，希望藉此機會增進台南與防府市的互動，加深彼此友誼。

防府商工會議所羽嶋秀一會頭表示，防府市也希望一同推動和台南在經濟、教育及文化藝術上等各方面的交流，尤其特別想要增加年輕世代相互交流的機會。