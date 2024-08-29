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1400桌祈求地方平安 台南將軍納骨堂普度法會

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南將軍納骨堂今辦理普度法會，供品逾1400桌。圖／將軍區公所
台南將軍納骨堂今辦理普度法會，供品逾1400桌。圖／將軍區公所

台南市將軍區納骨堂今舉辦普度法會，會場擺滿1400桌供品，一字排開十分壯觀，由將軍區長許博森率領地方祭拜，祈求地方平安。

將軍區納骨堂每年安排農曆7月26日舉辦，會場擺滿1400桌供品，一字排開十分壯觀，許多居民一早就準備豐盛祭品前來，為有效疏導人潮及車潮，區公所安排工作人員在臨時停車區協助民眾卸下祭品，並使用大賣場提供50輛手推車，讓祭品搬運更加便利。

區公所在納骨堂入口處及中央祭拜區設置服務站，提供普渡旗、文疏書寫、塔位查詢、茶水提供等服務，快速協助民眾解決問題。為鼓勵民眾響應「紙錢集中燒」政策，區公所主動協助民眾移除香腳並集中紙錢，交由環保局將軍區隊運送焚燒，也邀請公益團體提供「以功代金」服務。

公所指出，南市線上祭拜系統已於去年建置完成，只要申請帳號登入或選擇簡易追思功能，輸入先人姓名選擇宗教場景即可進行線上祭拜或網路追思，向祖先表達敬意，提供無法到場的民眾另一種選擇。

台南將軍納骨堂今辦理普度法會，供品逾1400桌。圖／將軍區公所
台南將軍納骨堂今辦理普度法會，供品逾1400桌。圖／將軍區公所

供品 普度 法會

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