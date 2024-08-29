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嘉市響應永續 自備環保器具消費可獲5元獎勵金

中央社／ 嘉義市29日電

2024嘉義市購物節今年攜手市民永續公司與金融企業推出「美麗城市計畫」，年底前，民眾只要響應永續行動，自備環保提袋或容器於合作店家消費，即可獲新台幣5元獎勵金。

嘉義市長黃敏惠今天在林聰明沙鍋魚頭召開購物節永續行動記者會，響應全球節能減碳趨勢，邀請民眾從最貼近生活的日常消費開始，推廣永續消費行動、實踐低碳生活。

黃敏惠致詞表示，今年購物節市府團隊攜手市民永續公司、全盈支付等金融企業，與在地店家代表共同推動永續行動。民眾只要透過日常的小改變，就能加入低碳生活的行列，像是自備環保袋、環保杯具等，透過舉手之勞賺取獎勵金。

嘉義市建設處長田長沛表示，目前嘉義市「美麗城市合作店家」共有266間，包括超商、咖啡店、速食店、飯店業等響應。

市民永續公司執行長林庠序指出，現今減少碳排放已成為全球共識，嘉義市配合購物節活動，還可以轉換成現金，猶如為自己加薪，環保做得越多，獎勵就越多。

嘉義市政府指出，「美麗城市計畫」持續至今年12月31日，民眾只需在美麗城市合作店家消費，並自備環保購物袋、自帶環保杯（容器），或選擇入住環保旅店，即可使用手機掃描店家專屬的QRCode，登錄消費紀錄並可獲5元獎勵金。活動資訊可至「全民碳集：美麗城市」網路平台查詢。

嘉義 永續 環保

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