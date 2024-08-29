現領5元獎勵金！ 嘉市購物節推永續消費送好康

嘉義市購物節今年首次攜手市民永續公司與各大金融企業推出「美麗城市計畫」，民眾只要響應永續行動，自備環保提袋或容器，於合作店家消費時，即可現領5元獎勵金，可領取現金、購買永續商品或ESG相關存股，不僅節能減碳，還能為自己加薪。嘉義市長黃敏惠邀請民眾從最貼近生活的日常消費開始，推廣永續消費行動、實踐低碳生活。

為響應全球節能減碳趨勢，嘉義市政府宣示永續行動、落實「新永續」政策，嘉義市府攜手市民永續公司、全盈支付、華南銀行、新光人壽、群益金鼎證券等與在地店家代表共同宣示推動永續行動、邁向永續城市的目標與決心。

市長黃敏惠表示，每年購物節都為在地創造破億商機，去年民眾登錄發票消費金額破7.5億，今年有望再創新高，在成功帶動民生經濟的同時，也希望鼓勵民眾實踐永續消費行為，鼓勵市民朋友從日常生活中落實低碳環保，共同為地球盡一份心力。今年特別攜手市民永續公司，讓民眾可透過日常的小改變，就能加入低碳生活的行列，像是自備環保袋、環保杯具等，透過舉手之勞賺取獎勵金，創造共好雙贏。

市府建設處長田長沛表示，目前「美麗城市合作店家」包括7-11統一超商、全家便利商店、85度C、聖保羅、樂檸漢堡、林聰明沙鍋魚頭、半畝田牛肉麵、新悦花園酒店等均群起響應共有266間。

市民永續公司執行長林庠序表示，「美麗城市計畫」，透過區塊鏈和金融科技技術，以「全民碳集：美麗城市」平台為基礎，鼓勵大家從生活做起。現今減少碳排放已成為全球共識，每天的行動都能為地球加分，現在還可以轉換成現金，為自己加薪，就像玩遊戲一樣，做得越多，獎勵就越多，這些獎勵還能幫助理財規劃，透過多元的獎勵金兌換機制，讓大家在參與環保行動的同時，也能享受到經濟上的回饋，避免因累積點數促成非必要消費，透過財務服務強化民眾經濟能力，支持更永續的消費選擇。