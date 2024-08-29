「移動．我城」香港議題展在台南 嘗試挑戰如何成為台灣人

「香港議題展覽在台南已邁入第三年，今年的主題是「移動我城 — 港人的移動與追尋」，明天8月30日在中西

區沙鷗書屋登場，將有一系列活動。今天先開箱，民眾可透過手機，實境體驗香港教科書的最新內容，了解香港愛國教育現況；以及港人如果想要移民台灣，會面臨到的挑戰與困惑，嘗試挑戰如何成為台灣人。

「移動．我城 — 港人的移動與追尋」特展由國際特赦組織台灣分會、台南香港關注組、台南社區大學、台南社區大學人權志工社、台南新芽、台灣人權促進會南部辦公室合辦，港人與6五3協力策劃，展期至9月12日。

此次展覽以多元角度的故事與實境體驗，讓觀展民眾切身感受移居的現實挑戰，並探討香港人心中的「我城」究竟何處可安。展覽的攝影作品出自前香港中文大學哲學系系主任、已離開香港自我流亡至英國的張燦輝老師，於2014年後拍攝香港的街頭隨影，展現香港的變遷。台灣藝術家6五3以手繪和文字，展現多個海外港人心中永遠不可取代的家。

國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎說，「我城」指的是每個人都有自己的家，以及對於自己的家的追尋，所以想透過這個展覽讓大家認識到，港人離開香港，或是想再回到香港，會遇到什麼狀況，以及如何找到可以讓自己安頓好、落地生根的家。

台南社大校長林朝成認為，這次展覽主題是關於移動及尋找自己，移動有很多的方式，20世紀除了漢人的移動，最著名的是愛爾蘭，因為英國的政策，讓愛爾蘭成為農業國家，有年因為天災的關係，使得愛爾蘭人面臨食物的問題，也導致愛爾蘭人口大量移動，分布在英國各地。香港則是不同狀況，因為政治、人權等問題，造成港人為了自由選擇移動，或是找尋第二個故鄉的可能。第二個故鄉也包含了原本的殖民母國英國等等，透過觀賞這個展覽大家會更有感覺，台灣如何成為「我城」、如何他鄉變故鄉、如何好好安頓，是需要時間的。

台南新芽理事嚴婉玲表示，移動次數反映了台灣對於香港人在這裡定居的審查與門檻，移民政策對於港人的不利；台灣有和大陸間的情勢複雜，但方法是人想出來的，如何讓港人可以更好的在台灣安局，值得我們多多思考。

8月30日開幕當日將舉辦「離開香港以後⋯⋯」線上分享會，9月1日與9月8日有「為甚麼選擇台南？」台南港人店家走讀，探索港人如何帶著香港的回憶與手藝落腳台南。9月10日將舉辦「幸彤在監獄」 電影放映與座談會。