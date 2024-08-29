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南市學生有福了！能量換點心愈讀愈開心 台南市府結合異人館推閱讀

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南市教育局結合異人館餐飲推閱讀，高中以下學生到台南任一門市用餐，只要出示布可星球能量證明，就能依能量等級獲得蛋糕、冰淇淋、點心小品等不同獎勵。記者鄭惠仁／攝影
南市教育局結合異人館餐飲推閱讀，高中以下學生到台南任一門市用餐，只要出示布可星球能量證明，就能依能量等級獲得蛋糕、冰淇淋、點心小品等不同獎勵。記者鄭惠仁／攝影

為提升學生閱讀理解力及扎根基本學力，南市教育局結合異人館餐飲推閱讀，高中以下學生到台南任一門市用餐，只要出示布可星球能量證明，就能依能量等級獲得蛋糕、冰淇淋、點心小品等不同獎勵，能量換點心，愈讀愈開心。

南市教育局表示，自2020年8月建置高、國中小學生閱讀理解平台「布可星球」，已累積超過2911萬人次造訪，通過閱讀評量貢獻給星球的累計能量超過2億，為慶祝這項了不起的成就，與異人館餐飲連鎖事業跨界合作，推動閱讀。歡迎更多企業加入，並將設計布可星球認同商業標章張貼，鼓勵家長來此喝咖啡、吃蛋糕、看書。

異人館行銷計劃協理林恩爾、資訊部協理林恩韶表示，目前南市有7間異人館餐飲連鎖餐廳，崑大店已上架國小優選好書150本，接著將陸續於北區育德店、永康中華店上架布可星球優選好書，共同努力提升學生閱讀力。

南市高中以下學生到異人館用餐，出示布可星球等級畫面，即可兌換相應的獎勵。等級1到3可兌換精緻蛋糕，等級4到6可兌換聖杯冰淇淋，等級7到10可兌換120元的點心小品。等級1是最低級，能量500，約要讀8到14本書；5級能量4000點，約要讀61至70本；10級是最高級，約前30%學生達到，能量是2萬4000點，要讀301到400本書。曹姓家長說，經常陪孩子闖關，題目不簡單，若沒好好閱讀書本內容，很難過關，自己都被考倒。

市長黃偉哲表示，南市是文化古都，也是書香城市，推動閱讀教育成果豐碩，不僅每年獲得教育部閱讀磐石獎，自建的布可星球平台也廣受好評，短短4年星球能量已破2億。平台上閱讀的能量是一個里程碑，開心的是愈來愈多家長帶著孩子一起共讀，一起使用布可星球平台，相信對提升孩子閱讀理解能力一定有幫助。

教育局鄭新輝局長表示，目前布可星球平台上已有2081本優選好書、5萬8786道題目，定期增加優選好書及素養命題。隨著布可星球平台愈來愈受歡迎，各國中小也陸續建置「布可星球圖書專區」，就連市立圖書館總館也有布可星球的圖書專區。策略性及有效性推動閱讀，從國中會考待加強人數降低就可看出成果，其中國文成績進步更為明顯。

教育局 點心

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