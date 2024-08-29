嘉市古蹟日來監獄野餐趣 嘉義舊監獄放風野餐報名開跑

嘉義市古蹟日首度在嘉義舊監獄婦育館草皮區舉辦秋日放風野餐、藝文表演，帶領民眾在古蹟裡看見嘉義市。另有經典電影放映、職人秋分市集、白蟻防治講座、刨花香包DIY，以及4大主題小旅行與手作體驗，內容豐富多元。即日起開放線上報名，額滿為止。

嘉義市古蹟日串聯十大旗艦計畫「文化新絲路2.0」，將於9月21日、22日，推出「在嘉森活的N種方式」系列活動。將在國定古蹟嘉義舊監獄婦育館草皮區，舉辦1場秋日放風野餐、3場精彩藝文表演。

市長黃敏惠表示，嘉義舊監獄是全台唯一完整保存的日治時期刑務所建築，更是世界上唯二的賓夕凡尼亞式監獄。近年來市府團隊與中央攜手合作，共同活化嘉義舊監獄及周邊宿舍群，包含多次舉辦「讓舊監自由」活動，2021年台灣設計展化身舊監青年旅店之展區，以及舊監宿舍群採「以修代租」方式，開放民間提案修繕和進駐使用等。未來連結林業廊道、總圖書館形成「文藝森粼」，是市府十大旗艦計畫「文化新絲路2.0」重要節點，將成為人文城市觀光新亮點。

市府文化局長盧怡君表示，今年古蹟日以「秋日放風」為野餐主題，搭配地方特色美食組成的野餐盒，在舊監婦育館草皮區享受傳統表演藝術「鳳聲閣」南管、「長義閣掌中劇團」布袋戲，以及備受親子喜愛的打擊演奏「Han Beat吳承翰」等精彩演出。

2023年獲選為金馬影展開幕片的「車頂上的玄天上帝」，連續2晚以「露天電影院」形式播放，片中許多拍攝場景多在嘉義市取景，如市立美術館、嘉義公園、東市場、嘉義城隍廟、嘉義製材所等多處文資場域，透過電影感受嘉義市迷人面貌。

文化局表示，「職人秋分市集」，精選質感選物、餐點小食、咖啡茶飲、手作雜貨、金工陶藝、布作編織、綠植花藝、木作竹藝、身心療癒、傳統技藝等數十組優質品牌齊聚同樂，以及多部可愛餐車進場。

4大主題小旅行與手作體驗，包含「林業鐵道歷史」、「廟宇信仰及市場文化」、「舊監獄暨宿舍群」，以及「文創園區及市立美術館」等，由在地專業講師導覽領路，實地走訪重要地景，延伸五感體驗並提供手作活動，兼具文化知性和趣味性。