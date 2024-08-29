掘地3尺不只有古蹟 南市雨水下水道遇管線協調多達12次

台南市北區民德國中周邊地區因位處低窪地區，近年來瞬間大雨時常有路面逕流退水過慢造成淹水問題，影響交通及學生安全，黃偉哲市長格外注重，市府特別爭取中央5400萬元經費辦理「台南市北區公園北路B幹線雨水下水道第一期工程」，新建雨水下水道箱涵改善，目前工程進度已達94%，剩餘最後8公尺長度箱涵，因受台電公司管線須先行遷移方能施工，市府積極協商台電公司加速管遷期程，以加速工程進度。

水利局說明，為改善北區民德國中周邊低窪地區道路淹水問題，預計於公園北路及西門路四段新設雨水下水道箱涵改善計畫，目前工程進度已達94%，正進行公園北路口及西門路四段1巷口等兩段箱涵施工作業。後續由台電公司於9月底前完成管線遷移後，將進行最後一段西門路與公園北路口8公尺新建箱涵銜接，即可將整體排水貫通，改善西門路及公園北路口每逢豪雨即產生的路面積淹水問題。

水利局補充，雨水下水道建設最常遇到問題即為牴觸地下維生管線，須等管線遷移後方能施工，但管線遷移時可能需停水停電，影響周邊住戶，增加管線遷移困難度。水利局在工程設計及施工階段，均積極邀集各管線單位配合遷移，截至目前已辦理12次管線協調。並針對無法遷移管線進行箱涵路線調整，以加速工程進行。

市議員陳怡珍曾在議會質詢，該工程因發現疑似府城城垣等古物而停擺超過一個月，工期延宕導致周遭店家權益受損紛紛陳情，主要是下水道工程就位於店家及住戶的正門口，施工期間不只出入不便、交通壅塞、生意慘淡；水利局說，西門路與公園北路口都有各管線單位為配合本案工程，進行過路管線改道，此期間感謝民眾體諒工程施工不便之處，市長已指示加緊腳步，務必如期如質完工，得以發揮效能。

因民德國中前方路段為重要交通路口，水利局進行B幹線雨水下水道第一期工程，因管線及文資問題導致工程進度延宕，預計天橋下方工程於9月底前方得完工。因開學在即，屆時通學通勤尖峰時段將受嚴重衝擊，台南市議會保安委員會日前安排市府相關單位現場勘查。

決議請市府水利局在路口車道漸變段加派義交人員，協助路口交通車流得以順暢通行，交通局利用交控中心針對該路段加強時制調整，以利尖峰時段交通通暢，請警察局於上下班尖峰時間加強警力支援交維，並加強取締西門路三段違規停車。

保安委員會表示，因工程在9月底前才能完工，為因應開學後通勤尖峰車潮，權宜措施建請交通局即刻塗銷京城銀行前的停車格位以利車流行駛；同時民德國中前方人行道未來將施作通學步道，建請市府一併清查人行道土地所有權，未來施作時應退縮設置機車待轉區，保障騎士停等安全。