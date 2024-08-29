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感受港人追求自由移居面臨挑戰 8月30日台南開展

中央社／ 台南29日電

台南社區大學今天宣布，「移動．我城-港人的移動與追尋」特展，8月30日將在台南市中西區沙鷗書屋開展，讓人感受港人追求自由而移居所面臨的挑戰，及如何將他鄉變成故鄉。

「移動．我城-港人的移動與追尋」特展，由國際特赦組織台灣分會、台南香港關注組、台南社區大學、台南社區大學人權志工社、台南新芽、台灣人權促進會南部辦公室等合辦，港人與6五3協力策劃，展期至9月12日。

台南社大今天發布新聞稿指出，特展以多元角度故事與實境體驗，讓人切身感受移居現實挑戰，並探討香港人心中的「我城」究竟何處可安。

特展攝影作品出自前香港中文大學哲學系主任張燦輝，於2014年後拍攝香港街頭隨影，展現香港變遷；他現已離開香港自我流亡至英國。台灣藝術家6五3則以手繪和文字，展現海外港人心中永遠不可取代的家。

台南社大校長林朝成表示，香港人因政治、人權及自由等問題選擇移動，或找尋第二個故鄉的可能。第二個故鄉包含原本殖民母國的英國等。

特展也規劃線上分享會、台南港人店家走讀、電影放映與座談會等，讓人多關注香港公民社會現況及港人面臨人權侵害，且持續聲援支持香港各項人權。

人權 台南 香港

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