台南濱海韶光季9月14日登場 引進熱氣球體驗
台南市長黃偉哲今天宣布，「2024濱海韶光季」將於9月14日起一連2天在台南市將軍漁港登場，且引進熱氣球繫留體驗，讓人升空觀賞海港風情。
黃偉哲今天指出，「2024濱海韶光季」將在台南濱海地區首度引進熱氣球活動，因熱氣球安全要求係數極高，季節許可選擇不易，最終才敲定在將軍漁港舉辦。
黃偉哲表示，將軍區擁有豐富生態資源、農漁產及濱海夕陽韶光，青鯤鯓扇形鹽田更是重量濕地，「生命之樹」藝術裝置也是網美景點，可看性十足。
台南市政府發布新聞稿指出，將軍漁港及「生命之樹」藝術裝置的壯麗，以往只能透過空拍欣賞，如今「2024濱海韶光季」引進熱氣球繫留體驗，將讓人透過熱氣球升空視角，觀賞海港風情。
此外，濱海韶光季還規劃光雕音樂會、夕陽不插電音樂會及韶光市集等活動，內容多元。
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