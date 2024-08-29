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綜藝節目9月4日至嘉義取景 觀音瀑布一日限定免費入園

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
綜藝節目9月4日將至嘉義縣取景，當天觀音瀑布開放免費入園。圖／嘉義縣政府提供
綜藝節目9月4日將至嘉義縣取景，當天觀音瀑布開放免費入園。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣觀音瀑布封閉23年，經整修去年重新開園，開幕首日湧近千人，每逢假日也吸引大批遊客，近日外景節目綜藝大集合將到觀音瀑布取景，竹崎鄉觀音瀑布社區產業合作社特別開放9月4日免費入園，號召全台遊客一起看錄影、玩遊戲、走瀑布步道。

文觀局表示，觀音瀑布位於竹崎鄉文峰村，瀑布四周群山環繞，因地震及風災封閉長達23年，嘉邑行善團協助整修仁觀一號、二號橋梁，阿里山國家風景管理處接續設置全新步道、吊橋及旅客休息區，如今由觀音瀑布社區產業合作社經營，是嘉義縣熱門旅遊景點。

文觀局指出，觀音瀑布每立方公分平均含有1.2萬個負離子，是相當療癒身心的景點，登上層層階梯、跨越山谷吊橋，就能沈浸在滿滿負離子的懷抱中，再來一碗愛玉、高山冷泡茶或咖啡，享受山林景色，到溪心寮老街還能發掘許多優質的在地農產品。

文觀局表示，9月4日限定免費入園，可安排一日旅遊行程，推薦金獅紙寮竹藝工坊「手撈紙體驗」、聰田製茶廠「品茗體驗」、出水製茶所「製茶體驗」，也可到觀音瀑布園區下方阿里山文峰遊客中心的特色餐廳品嘗佳餚，鼓勵大家平日出遊，避開人潮。

綜藝節目9月4日將至嘉義縣取景，當天觀音瀑布開放免費入園。圖／嘉義縣政府提供
綜藝節目9月4日將至嘉義縣取景，當天觀音瀑布開放免費入園。圖／嘉義縣政府提供
綜藝節目9月4日將至嘉義縣取景，當天觀音瀑布開放免費入園。圖／嘉義縣政府提供
綜藝節目9月4日將至嘉義縣取景，當天觀音瀑布開放免費入園。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 阿里山

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