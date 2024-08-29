嘉義縣鹿草焚化廠 轉型健康生活館

嘉義縣鹿草焚化廠是縣內唯一焚化爐，營運至今20餘年，去年底完成第1階段升級，設全台首座固定式巨大垃圾破碎機，現正整合周遭焚化廠室內泳池、荷苞嶼生態園區，以促參模式打造「嘉縣健康生活館」；縣長翁章梁昨前往視察景觀工程進度，指出預計10月完工，讓焚化廠不再是鄰避設施，是與鄉親生活親近的天然永續園區。

鹿草室內溫水泳池是焚化廠回饋設施，嘉縣環保局表示，內部設施豐富，擁25公尺訓練水道，也有兒童池、按摩池、水療池、蒸汽室、韻律教室與烤箱等設備，縣府這次將泳池與焚化廠等設施一併更新，泳池主體工程去年9月21日起開始施工。

環保局長張輝川說，泳池設備、淨水系統全面更新，還新增全身性阻力運動空間、多功能韻律教室、健身房、開放式交誼廳等空間，提供更好、更新的休閒設施，並整合全區安全監控系統、重新規畫外部景觀，後續將設太陽能發電系統及公共藝術設置。

翁章梁前往視察，整體進度約8成，翁說，鹿草焚化爐將轉型成健康生活館，處理民生垃圾的同時也保育環境，又提供運動休閒場合。

縣議員詹琬蓁說，鹿草、太保許多民眾都會使用鹿草焚化廠泳池，也有很多學校會帶學生到泳池學游泳，泳池老舊失修從去年開始施工，迄今近1年無法使用，盼盡快完工；議員黃惠汝說，許多鄉親引頸期盼焚化廠泳池，希望啟用後給在地鄉親實質性門票優惠，並結合學校教學、社區參訪，吸引更多大人帶著小孩來使用運動設施。縣府回應，會再研議後續營運方式。