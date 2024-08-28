台南推友善農耕護水雉 3人共3.56公頃獲濕地標章

台南市府農業局協助維護保育鳥類水雉棲地環境，推廣友善農耕並授權使用濕地標章，目前共3人面積約3.56公頃；今年6名農民申請共約2.44公頃，審查中，盼更多農民加入。

台南市農業局今天在官田區綠寶田農場舉行友善農耕推廣說明會，希望更多農民加入並請領濕地標章，一起維護農田濕地環境品質，擴大營造水雉棲息地。

台南市農業局森林及自然保育科長朱健明表示，官田、下營等地區為稻米及菱角二期輪作主要種植區，市府透過推廣友善農耕方式，輔導農民於春播期間不使用有毒稻穀播種，以確保水雉冬季覓食安全，此外，藉由鼓勵農民加入濕地標章，可提高農民收益，並使消費者健康多一層保障。

朱健明指出，目前已取得「營造水雉友善棲地」授權使用濕地標章共3人、面積約3.56公頃，今年已受理申請加入濕地標章共6名農民，面積約2.44公頃，正辦理審查中，農業局並持續舉辦濕地標章社區宣導講座，盼增進農民對環境保育理念支持，兼顧田間經濟生產與生態保育。

他說，濕地標章主要授權對象為官田或下營區已加入友善耕作，並經「友善環境耕作推廣團體」輔導審查通過農民、已取得有機驗證（含轉型期）農田所產出的產品，農民申請後通過書面審查，經現勘並採樣送衛生局檢驗，檢驗結果如符合標準，將授權農民使用濕地標章及發放標章貼紙。

朱健明表示，農業局會對加入濕地標章農民提供相關活動擺攤販售據點，增加農民收益，期許未來可逐步優化台南市水田濕地生態，降低使用農藥風險，邁向生態農業永續目標。