未來AI重鎮！ 南市府「高鐵產業專用區」1.3萬坪土地招標

台南市政府推動位於台南高鐵的「高鐵特定區武東段276-1地號產業專用區土地開發案」，開發案基地面積約1.3萬坪，緊鄰大台南會展中心西側，以設定地上權方式招標，期引入民間投資經營，打造複合式商業設施，以促進當地產業活絡。

經發局表示，本開發案為地上權存續年期50年，可優先續約至多20年，開發權利金底價新台幣16億元分4期收取，未來將與台南高鐵AI、智慧、綠能園區串連支援、引進人流，是區位條件極佳之標的。

經發局長林榮川指出，現況為未開發素地可立即開發使用。基地所屬產業專用區 (建蔽率60%，容積率240%) 容許使用項目相當多元廣泛，除政策目標須開發至少150間房間的旅館設施外，投資人得依都市計畫開發經營其他事業，再結合鄰近大台南會展中心、台南三井OUTLET PARK、台糖沙崙智慧綠能循環住宅園區、沙崙醫療服務與創新園區亦座落於此，相信能建構出台南嶄新生活圈，增加整體投資效益。

經發局表示，高南高鐵「沙崙智慧綠能科學城」是台南產業重鎮之一，由資安暨智慧科技研發大樓、綠能科技示範場域、台灣智駕測試實驗室及中央研究院南部院區作為發展核心，匯集中央產、學、研各部會進駐提供智慧、資安、綠能科技多元服務。加上日前行政院長卓榮泰宣布台灣第一處人工智慧產業專區也落腳台南沙崙，將投入百億國發基金與公共建設預算，中央攜手地方合作推動AI產業；另超微半導體（AMD）宣布在台南市沙崙設研發據點，都讓該區發展前景看好。