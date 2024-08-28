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4558材積老舊木材重造321巷藝術聚落 文博會開箱成功轉型
2024台灣文博會正如火如荼展開，許多民眾除深受台南概念展區主視覺「巷仔Niau」吸引外，闊別4年再度開放的「321巷藝術聚落」，更驚艷許多旅客，南市文資處表示，「321巷藝術聚落」在文博會中作為歷史教室展場，但其另外一個身分是「市定古蹟原日軍步兵第二聯隊官舍群」，更是承載台南城市記憶的重要所在。
文資處表示，原日軍步兵第二聯隊官舍群是台灣極少數保留完整的日治時期陸軍官舍群，其中宿舍多為雙併格局，而門牌199號較為特殊，屬於獨棟宿舍，依坪數計算是時任日本陸軍中佐（今中校）等級官舍，戰後則由國防部接收，並曾借給國立成功大學作為教授宿舍使用，其中，27號建物就是成大建築系教師、美術家郭柏川的故居。
不過，官舍群其中一棟曾在2000年時因為火災損毀，許多建物也因年久失修，南市府在2012年起與國防部逐年辦理代管、撥用及部分修繕工程，歷經4次流標後，在2020年8月順利展開古蹟修復工程，總經費達1億9840萬，工程內容包含園區內2棟獨棟官舍與8棟雙併官舍及附屬設施、圍牆、庭院等修復，花費近3年順利完工，且進度超前3個月。
文資處表示，321巷藝術聚落修復工程特色在於，最大程度保留園區內「常民生活化」的痕跡，如道路上的杉木電線桿，亦或建築外觀上，仍以保留修復前既有色彩為原則，也維持屋內不同時期的衛浴設施、空間形式，讓每棟宿舍都持續展現獨有的個性與風采。
此外，修復過程盡可能採用舊料，並向台南市文資建材銀行申請黑燻瓦、水泥瓦、五金材料、舊玻璃及約達4558材積的木材，是目前向建材銀行申請使用物料最多的修復工程，透過此次修復工程，許多具歷史意義的建材不僅重獲新生，也達到循環永續的目標。
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