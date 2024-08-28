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台南市與日本北海道富良野市締結友誼市 強化觀光交流

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
市長黃偉哲與富良野市團隊合影。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲與富良野市團隊合影。圖／台南市政府提供

日本北海道最著名的觀光地富良野市今天由市長北猛俊、議長渋谷正文率領市政團隊及觀光業者代表蒞台南市政府拜會市長黃偉哲，會談後由兩位市長共同簽署友好交流協定，正式締結為友誼市，富良野市成為台南市迄今締結的第53個國際締盟城市，隨著正式締盟，將可望促成台日兩國最受歡迎的觀光城市建立更多交流合作。

黃偉哲表示，今年在外交部札幌辦事處及交通部觀光署等中央單位協助下，台南不僅3月份首次在北海道舉辦農特產行銷活動，6月更由台南應用科技大學組團參加北海道知名的索朗祭，向眾多日本朋友展現台南傳統藝能文化，非常感謝富良野市北猛俊市長、渋谷正文議長在現地給予許多協助。

黃偉哲說，北海道是日本最大的行政區，其中富良野地區夏天有薰衣草美景、冬天有優良滑雪場，是台灣觀光客最喜歡造訪的觀光地之一，而台南作為台灣最具代表性的歷史古都，不僅高科技產業、農業、觀光業也非常發達，也是最受觀光客喜歡的城市，此次與富良野市簽署交流協定，相信未來更能促進雙方在觀光、物產、學生教育旅行、文化體育等多方面合作。

富良野市長北猛俊表示，在今天締盟之前兩市已經進行教育交流以及農特產交流等方面的實質交流，協定簽署後包括富良野市及周遭區域的城市也會致力推動與台南的交流。

富良野市(Furano city)位於北海道中部地區，產業以農業、酪農業為主，該地區以夏天農場田園風光、薰衣草和冬季滑雪主題而聞名，為日本北海道最受歡迎的觀光地之一，該市也積極推動與台南的教育交流，今年6月本市公園國小與富良野市扇山小學校的師生，也透過視訊相互品嘗彼此農特產及介紹各自文化特色，黃偉哲期許兩市締盟後實質互動能更為頻繁。

市長黃偉哲與富良野市長北猛俊會談。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲與富良野市長北猛俊會談。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲（左）致贈富良野市長北猛俊蝴蝶蘭盤飾。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲（左）致贈富良野市長北猛俊蝴蝶蘭盤飾。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲與富良野市長北猛俊會談。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲與富良野市長北猛俊會談。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲與富良野市長北猛俊簽署友好交流協定。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲與富良野市長北猛俊簽署友好交流協定。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲與富良野市長北猛俊簽署友好交流協定。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲與富良野市長北猛俊簽署友好交流協定。圖／台南市政府提供

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