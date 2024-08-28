文博會將迎來活動高峰！南市府加設機車停車位、接駁車

「2024台灣文化創意博覽會」今年首度移師台南，開展至今口碑爆棚，大量人潮湧進321藝術聚落、藍晒圖文創園區、西竹圍之丘文創園區以及大台南會展中心，由於周邊停車空間有限，台南市政府緊急增加多處機車停車空間，協調台鐵加開班次，同時安排交通接駁車，市府交通局呼籲看展找「巷仔Niau」的民眾，請多利用公共運輸工具。

交通局長王銘德表示，8月23日至9月1日文創博覽會盛大在台南市舉行，市府「Lesson:D」展區於321藝術聚落、藍晒圖文創園區、西竹圍之丘文創園區展開，位於市中心交通繁忙區域，展區周邊停車空間有限，建議民眾可優先搭乘大台南公車及使用YouBike。因開展至今，多數民眾選擇騎機車前往，市府交通局也於各展區週邊外圍，規劃多處機車停車空間，呼籲民眾多走幾步路，停好車再前往，切勿隨意停在展區附近，避免造成周邊交通道路壅塞。

此外，為方便展區間移動，交通局在8月30日(五)至9月1日(日)三日加開活動接駁車，每日14時30分至21時30分，約20分鐘一班，停靠「台南轉運站(第一月台)、台南火車站(雙層巴士站位)及藍晒圖文創園區(新光三越新天地公車站位)」等3處，請民眾多多利用。

為鼓勵民眾多使用接駁車，市府特別準備文博會限定「巷仔Niau圖鑑貼紙」，搭乘接駁車遊客上車時可領取，每人限領一張，每日限量500張，發完為止。

交通局說，為因應大量機車停車需求，已增加部分路段的人行道，作為臨時機車停車場。321巷藝術聚落部分，開放台南公園人行道(內側)停放機車，另長興生態公園於公園北路側之人行道(外側)開放停放機車。另於8月31日(六)、9月1日(日)，商借長興生態公園旁空地做為機車停車場，周邊公園國小及民德國中並於本周六、日(14時至22時)開放停放汽機車。

藍晒圖文創園區部分，水萍塭公園夏林路側(永華路-建南路)人行道(外側)開放停放機車；西竹圍之丘文創園區部分，青年公園四周人行道(外側)可停放機車，停車時請遵循現場人員及告示牌規定，注意開放時間及依序停放，警察局及相關單位將加強違停取締。