陽明交大今舉行開學典禮 校長林奇宏用AI分身亮相

陽明交大今天舉行新生開學典禮，校長林奇宏使用AI數位分身亮相，以細緻的臉部動作和真實的聲線用中、英、日三種語言向2060名新生致以歡迎，成功吸引現場新生的熱烈反應。同時，校方今年也與聯發科的生成式AI服務平台「達哥」（MediaTek DaVinci）合作，讓學生能用AI工具更有效地營運社團。

陽明交大指出，今年是陽明交大第3年擴大舉辦主題式開學典禮，整場活動以「領航」為主軸，校長林奇宏也和8位副校長全數穿上太空裝，藉由師長及各領域的學長姐帶領新生追尋夢想，激勵他們在陽明交大這艘航艦上，揚帆航向廣闊無垠的宇宙，成為未來各領域的領航者。

陽明交大表示，現場還展示了今年成功發射的兩組火箭，以及曾參加COMPUTEX展出的方程式賽車，激勵新生勇敢追夢，探索未來的無限可能，新推出的「校園小幫手」（NYCU Chatbot）和「校園智多星」（NYCU GPT）也共同展示了陽明交大在數位轉型方面的最新成就。

典禮中的3段精采短講帶來了另一波高潮，社區健康照護研究所的助理教授林承霈以「脆弱與復原力」為題，鼓勵學生在面對挫折時接納不完美的自己，並從谷底反彈；英語教學研究所的徐翊齡同學則分享了她在法國大學交換學習的經歷，如何使她獲得勇氣與成長。

來自電機系及護理系的4位同學分享了跨校區共學的豐富經驗，讓新生們對多元學習有了更多的認識。此外，兩位學生會分會長蔡政曄與賴羿綸更是揭示了大學三大學分—「課業、社團、愛情」的成功秘訣。