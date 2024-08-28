「大哥牌」月餅一顆不到30元 民眾搶訂3.2萬顆

雲林第二監獄13年前成立「雲饌坊」，以手工蛋捲一舉成名，在網路有「大哥牌」蛋捲之稱，每年中秋「雲饌坊」應景推出月餅，因價格實惠，今年中秋檔期已接到3.2萬顆月餅訂單，因產能有限，訂購過於踴躍，獄方被迫取消網路預訂，想訂購的民眾僅能電話訂購或至現場預訂。

迎接中秋送禮檔期，雲林二監的收容人忙著趕工製作各式月餅及手工蛋捲，2011年獄方推出中秋月餅禮盒，因價格實惠，頗受好評，今年除蛋黃酥外，另有綠豆椪、小月餅、烏豆沙麻糬，共4種口味，產能有限，限量4萬顆，8月14日開放訂購，目前已接獲3.2萬顆訂單。

雲林二監典獄長林豐材表示，「雲饌坊」是為訓練收容人一技之長，以便出獄後能藉此就業或創業，不以盈利為目的，12入售價依組合不同為260元至320元，無論是單顆蛋黃酥或月餅，售價平均不到30元，跟市面上的售價相比，CP值很高，所以民眾訂購踴躍。